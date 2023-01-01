У Білорусі заявили про появу нового зенітного ракетного полку біля кордону з Україною
Сьогодні, 11:26
У Міністерстві оборони Білорусі стверджують, що сформували новий зенітний ракетний полк. Він знаходиться приблизно за 60 км від Рівненської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони РБ.
"У Білорусі сформовано новий зенітний ракетний полк. Під час формування полку особлива увага приділялася створенню сучасної військової інфраструктури та навчально-матеріальної бази, обладнанню комфортабельних місць розміщення особового складу, питанням соціального забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, вказується, що новосформований полк в Лунінці сьогодні відвідає міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.
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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міноборони РБ.
"У Білорусі сформовано новий зенітний ракетний полк. Під час формування полку особлива увага приділялася створенню сучасної військової інфраструктури та навчально-матеріальної бази, обладнанню комфортабельних місць розміщення особового складу, питанням соціального забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, вказується, що новосформований полк в Лунінці сьогодні відвідає міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.
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