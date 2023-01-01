Провели у виправній колонії «сходку»: на Волині повідомили про підозру кримінальним авторитетам

Провели у виправній колонії «сходку»: на Волині повідомили про підозру кримінальним авторитетам
За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури двом громадянам повідомили про підозру в організації та участі у злочинному зібранні осіб, які здійснюють злочинний вплив для координації злочинної діяльності. У тому числі й розподілу сфер злочинного впливу з використанням засобів зв’язку.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За даними слідства, 13 вересня 2022 року ув'язнений ДУ «Маневицька виправна колонія», який перебуває в статусі «смотрящого» за колонією, запросивши до участі в зібранні в режимі відеоконференції «вора в законі», провів в установі злочинну сходку, на якій вирішувались питання розподілу впливу на злочинну діяльність у місцях несвободи.

Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 255-2, організація, сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні (сходці), караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

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Теги: Волинь, прокуратура, Маневицька колонія
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