РФ не здатна проводити великий стратегічний наступ на 2-3 напрямках, – Скібіцький





Про це в інтерв'ю Вадим Скібіцький.



За його словами, великий російський наступ - це була більше російська пропаганда та переоцінка своїх можливостей.



"Де той великий наступ? Росіяни перейшли до активних наступальних дій на початку лютого. Ціль у них залишилися одна - вихід на кордони Донецької та Луганської областей. Але на сьогодні вже зрозуміло, що російські війська не мають спроможностей проводити широкомасштабні стратегічні наступальні операції. Наші захисники відбивають удари, тримають оборону і сковують сили ворога на кількох ділянках фронту", - зауважив Скібіцький.



Представник ГУР пояснює, росіяни розраховували, що в них буде "стрімкий успіх на якомусь напрямку і вони почнуть його розвивати", але цього успіху немає.



"Воєнна розвідка знає диспозицію російських військ, які резерви вони мають, ми знаємо їхні плани. А Генеральний штаб Збройних сил України планує всі операції для того, щоби стримувати ворога і підготувати необхідні умови для наших подальших дій", - заявив Сирський.



Втім, він розповів, що окупаційні війська готуються, проводять розвідку і намагаються визначити "слабкі місця" в нашій обороні.



"Але ще на початку вторгнення стало очевидно, що Росія не здатна проводити одночасно великий стратегічний наступ на 2-3 напрямках - це неможливо. Це досвід року війни", - стверджує Скібіцький.



У підсумку він додав, Херсонська і Запорізька області, Крим - це місця, де росіяни готуються до оборони.



"Ми це бачимо. А що стосується тих напрямків, які ви назвали (Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Шахтарський - ред.) - це кроки до виконання того завдання, яке вони не виконали - вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей", - зауважив Скібіцький.



Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, війська РФ можуть розпочати наступи на нових напрямках, але навряд чи це принесе Росії відчутних результатів, оскільки загальний весняний наступ окупантів наближається до кульмінації.



При цьому в Білому домі вважають, що росіяни можуть спробувати розпочати

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська не здатні вести одночасно великий стратегічний наступ на двох-трьох напрямках. Вони намагаються вийти на кордони Луганської та Донецької областей, але й це у противника не виходить.Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник начальника ГУР Міноборони УкраїниЗа його словами, великий російський наступ - це була більше російська пропаганда та переоцінка своїх можливостей."Де той великий наступ? Росіяни перейшли до активних наступальних дій на початку лютого. Ціль у них залишилися одна - вихід на кордони Донецької та Луганської областей. Але на сьогодні вже зрозуміло, що російські війська не мають спроможностей проводити широкомасштабні стратегічні наступальні операції. Наші захисники відбивають удари, тримають оборону і сковують сили ворога на кількох ділянках фронту", - зауважив Скібіцький.Представник ГУР пояснює, росіяни розраховували, що в них буде "стрімкий успіх на якомусь напрямку і вони почнуть його розвивати", але цього успіху немає."Воєнна розвідка знає диспозицію російських військ, які резерви вони мають, ми знаємо їхні плани. А Генеральний штаб Збройних сил України планує всі операції для того, щоби стримувати ворога і підготувати необхідні умови для наших подальших дій", - заявив Сирський.Втім, він розповів, що окупаційні війська готуються, проводять розвідку і намагаються визначити "слабкі місця" в нашій обороні."Але ще на початку вторгнення стало очевидно, що Росія не здатна проводити одночасно великий стратегічний наступ на 2-3 напрямках - це неможливо. Це досвід року війни", - стверджує Скібіцький.У підсумку він додав, Херсонська і Запорізька області, Крим - це місця, де росіяни готуються до оборони."Ми це бачимо. А що стосується тих напрямків, які ви назвали (Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Шахтарський - ред.) - це кроки до виконання того завдання, яке вони не виконали - вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей", - зауважив Скібіцький.Нагадаємо, за даними аналітиків ISW, війська РФ можуть розпочати наступи на нових напрямках, але навряд чи це принесе Росії відчутних результатів, оскільки загальний весняний наступ окупантів наближається до кульмінації.При цьому в Білому домі вважають, що росіяни можуть спробувати розпочати новий наступ на Україну найближчим часом , і такі атаки, можливо, здійснюватимуться за кількома напрямками.

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