На Волині 16-річний мотоцикліст збив шестирічну дівчинку

На Волині 16-річний мотоцикліст збив шестирічну дівчинку
Внаслідок ДТП у Камінь-Каширському районі постраждала 6-річна дитина.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Пригода трапилася учора, 22 березня, у селі Хотешів.

16-річний місцевий житель, керуючи незареєстрованим у встановленим законом порядку мотоциклом Lifan Cityr, допустив наїзд на 6-річну дівчинку. Постраждала рухалася узбіччям дороги у попутному напрямку.

Внаслідок автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

В рамках досудового розслідування правоохоронці з’ясують усі деталі автопригоди. Слідство триває.

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Теги: Волинь, мотоцикліст, дівчинка
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