На Волині 16-річний мотоцикліст збив шестирічну дівчинку





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Пригода трапилася учора, 22 березня, у селі Хотешів.



16-річний місцевий житель, керуючи незареєстрованим у встановленим законом порядку мотоциклом Lifan Cityr, допустив наїзд на 6-річну дівчинку. Постраждала рухалася узбіччям дороги у попутному напрямку.



Внаслідок автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували.



За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



В рамках досудового розслідування правоохоронці з’ясують усі деталі автопригоди. Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок ДТП у Камінь-Каширському районі постраждала 6-річна дитина.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Пригода трапилася учора, 22 березня, у селі Хотешів.16-річний місцевий житель, керуючи незареєстрованим у встановленим законом порядку мотоциклом Lifan Cityr, допустив наїзд на 6-річну дівчинку. Постраждала рухалася узбіччям дороги у попутному напрямку.Внаслідок автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували.За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.В рамках досудового розслідування правоохоронці з’ясують усі деталі автопригоди. Слідство триває.

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