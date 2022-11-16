На Волині 16-річний мотоцикліст збив шестирічну дівчинку
Сьогодні, 10:17
Внаслідок ДТП у Камінь-Каширському районі постраждала 6-річна дитина.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Пригода трапилася учора, 22 березня, у селі Хотешів.
16-річний місцевий житель, керуючи незареєстрованим у встановленим законом порядку мотоциклом Lifan Cityr, допустив наїзд на 6-річну дівчинку. Постраждала рухалася узбіччям дороги у попутному напрямку.
Внаслідок автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
В рамках досудового розслідування правоохоронці з’ясують усі деталі автопригоди. Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Пригода трапилася учора, 22 березня, у селі Хотешів.
16-річний місцевий житель, керуючи незареєстрованим у встановленим законом порядку мотоциклом Lifan Cityr, допустив наїзд на 6-річну дівчинку. Постраждала рухалася узбіччям дороги у попутному напрямку.
Внаслідок автопригоди дівчина отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували.
За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
В рамках досудового розслідування правоохоронці з’ясують усі деталі автопригоди. Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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