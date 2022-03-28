Зросла кількість жертв від ракетного удару по гуртожитку на Київщині

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Внаслідок ракетного удару 22 березня по Ржищівському професійному ліцею загинули девʼять людей.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Тіло девʼятої жертви виявили рятувальники.
"О 00:52 23 березня роботи по розбору завалів на території Ржищівського професійного ліцею завершено. Рятувальники виявили тіла 9-х загиблих", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Росія вночі 22 березня вдарила безпілотниками Shahed по корпусу та гуртожитках ліцею.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Тіло девʼятої жертви виявили рятувальники.
"О 00:52 23 березня роботи по розбору завалів на території Ржищівського професійного ліцею завершено. Рятувальники виявили тіла 9-х загиблих", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Росія вночі 22 березня вдарила безпілотниками Shahed по корпусу та гуртожитках ліцею.
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