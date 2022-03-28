Зросла кількість жертв від ракетного удару по гуртожитку на Київщині

Зросла кількість жертв від ракетного удару по гуртожитку на Київщині
Внаслідок ракетного удару 22 березня по Ржищівському професійному ліцею загинули девʼять людей.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Тіло девʼятої жертви виявили рятувальники.

"О 00:52 23 березня роботи по розбору завалів на території Ржищівського професійного ліцею завершено. Рятувальники виявили тіла 9-х загиблих", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Росія вночі 22 березня вдарила безпілотниками Shahed по корпусу та гуртожитках ліцею.
Зросла кількість жертв від ракетного удару по гуртожитку на Київщині
Зросла кількість жертв від ракетного удару по гуртожитку на Київщині
Зросла кількість жертв від ракетного удару по гуртожитку на Київщині

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Теги: Росія, Україна, війна, Київщина
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