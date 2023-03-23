Росія сповільнює темпи наступу на Бахмут, зате активізувалася в районі Авдіївки, – ISW





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Експерти інституту наголосили, що 21 і 22 березня російські війська здійснили додаткові незначні просування на півдні Бахмута, а українські сили провели контратаки на південно-західних і північно-західних околицях міста.



Зазначається, що український Генеральний штаб повідомив 22 березня, що наступальний потенціал російських військ в районі Бахмута знижується. Раніше українські офіційні особи повідомляли про меншу кількість бойових зіткнень у самому місті за останні дні.



Водночас речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив 21 березня, що російські та українські сили продовжують надавати пріоритет операціям навколо Бахмута, а також, що російські сили можуть спробувати провести ще один наступ, можливо, на багатьох різних напрямках.



При цьому міністерство оборони Великої Британії заявило, що російські сили, ймовірно, втрачають темпи наступу в районі Бахмута, оскільки Міністерство оборони РФ передислоковує підрозділи на інші напрямки.



"Російські сили наразі збільшують темпи наступальних операцій навколо Авдіївки з метою оточення населеного пункту. Не виключено, що російські сили роблять це за рахунок операцій навколо Бахмута та наступу навколо Вугледара, який зупинився", – йдеться у звіті ISW.



В інституті відзначили, що російські військовослужбовці 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 58-ї загальновійськової армії раніше заявляли, що їх перекидають в район Вугледара для проведення штурмових дій, однак 21 березня один з російських воєнних блогерів повідомив, що підрозділи 136-ї мотострілецької бригади діють на авдіївському напрямку.



"Ця очевидна зміна дислокації, якщо вона не є результатом російського перекручування фактів, ймовірно, вказує на те, що російські війська обрали як пріоритет активізацію операцій навколо Авдіївки, а не відновлення наступу на Вугледар", – вважають аналітики інституту.



В ISW підкреслили, що 19 березня речник Сил оборони України Олексій Дмитрашківський заявив, що російські війська почали посилювати обстріли в районі Авдіївки.



"Схоже, що російські війська стягують більше бойової потужності в район Авдіївки, що може дозволити їм збільшити темпи просування, хоча 22 березня не було підтверджено жодних російських наступальних дій в цьому районі", – заявили в інституті.



ISW продовжує вважати, що просування російських військ може змусити українські війська відступити з Бахмута та/або Авдіївки, однак наразі така перспектива не виглядає ймовірною.



"Російські війська можуть розпочати або активізувати наступальні операції на нових напрямках, але ці операції, швидше за все, не принесуть відчутних результатів, оскільки загальний російський весняний наступ продовжує наближатися до кульмінації", – підсумували експерти інституту.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Темпи російських операцій навколо Бахмута сповільнюються, натомість російські війська, ймовірно, намагаються розпочати наступ на інших напрямках, зокрема у районі Авдіївки, вважають аналітики Інституту вивчення війни.Про це пише Українська правда з посиланням на ISW.Експерти інституту наголосили, що 21 і 22 березня російські війська здійснили додаткові незначні просування на півдні Бахмута, а українські сили провели контратаки на південно-західних і північно-західних околицях міста.Зазначається, що український Генеральний штаб повідомив 22 березня, що наступальний потенціал російських військ в районі Бахмута знижується. Раніше українські офіційні особи повідомляли про меншу кількість бойових зіткнень у самому місті за останні дні.Водночас речник Ради національної безпеки СШАзаявив 21 березня, що російські та українські сили продовжують надавати пріоритет операціям навколо Бахмута, а також, що російські сили можуть спробувати провести ще один наступ, можливо, на багатьох різних напрямках.При цьому міністерство оборони Великої Британії заявило, що російські сили, ймовірно, втрачають темпи наступу в районі Бахмута, оскільки Міністерство оборони РФ передислоковує підрозділи на інші напрямки."Російські сили наразі збільшують темпи наступальних операцій навколо Авдіївки з метою оточення населеного пункту. Не виключено, що російські сили роблять це за рахунок операцій навколо Бахмута та наступу навколо Вугледара, який зупинився", – йдеться у звіті ISW.В інституті відзначили, що російські військовослужбовці 136-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади 58-ї загальновійськової армії раніше заявляли, що їх перекидають в район Вугледара для проведення штурмових дій, однак 21 березня один з російських воєнних блогерів повідомив, що підрозділи 136-ї мотострілецької бригади діють на авдіївському напрямку."Ця очевидна зміна дислокації, якщо вона не є результатом російського перекручування фактів, ймовірно, вказує на те, що російські війська обрали як пріоритет активізацію операцій навколо Авдіївки, а не відновлення наступу на Вугледар", – вважають аналітики інституту.В ISW підкреслили, що 19 березня речник Сил оборони Українизаявив, що російські війська почали посилювати обстріли в районі Авдіївки."Схоже, що російські війська стягують більше бойової потужності в район Авдіївки, що може дозволити їм збільшити темпи просування, хоча 22 березня не було підтверджено жодних російських наступальних дій в цьому районі", – заявили в інституті.ISW продовжує вважати, що просування російських військ може змусити українські війська відступити з Бахмута та/або Авдіївки, однак наразі така перспектива не виглядає ймовірною."Російські війська можуть розпочати або активізувати наступальні операції на нових напрямках, але ці операції, швидше за все, не принесуть відчутних результатів, оскільки загальний російський весняний наступ продовжує наближатися до кульмінації", – підсумували експерти інституту.Нагадаємо, що Зеленський приїхав під Бахмут та нагородив його оборонців

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