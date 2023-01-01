Зеленський приїхав під Бахмут та нагородив його оборонців. ФОТО

Зеленський приїхав під Бахмут та нагородив його оборонців. ФОТО
Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Донеччину відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляють у пресслужбі Офісу Президента.

Зеленський заслухав доповіді про оперативну ситуацію та перебіг бойових дій на ділянці фронту. Також він поспілкувався з військовослужбовцями та подякував їм за захист України.

"Маю честь сьогодні бути тут, на сході нашої держави, на Донбасі, і нагородити наших героїв, подякувати вам, потиснути руку. Подякувати за те, що захищаєте державу, суверенітет, схід України", – сказав глава держави.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять полеглих захисників. Президент вручив військовослужбовцям державні нагороди.
Зеленський приїхав під Бахмут та нагородив його оборонців. ФОТО

Зокрема, орден "Золота Зірка" від глави держави отримав артилерист, капітан Ілля Вергун, якому присвоєно звання Героя України. З 24 лютого 2022 року він бере участь у протистоянні збройній агресії Російської Федерації. Безпосередньо керував протитанковими розрахунками під час звільнення міста Тростянця Сумської області, брав участь у стримуванні противника на Ізюмському напрямку. Підрозділи під його керівництвом та за особистої участі Іллі Вергуна знищили велику кількість ворожої техніки.
Зеленський приїхав під Бахмут та нагородив його оборонців. ФОТО
Зеленський приїхав під Бахмут та нагородив його оборонців. ФОТО

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Теги: Росія, Україна, війна
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