Під обстріл росіян потрапили дві дев’ятиповерхівки у Запоріжжі: 25 постраждалих, одна людина загинула. ОНОВЛЕНО

Під обстріл росіян потрапили дві дев’ятиповерхівки у Запоріжжі: 25 постраждалих, одна людина загинула. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 22 березня, росіяни серед білого дня атакували мирне місто Запоріжжя.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Під обстріл цієї підступної наволочі потрапили два дев’ятиповерхових будинки з мирними людьми. На цей час відомо про 18 постраждалих (з них двоє дітей 7 та 9 років). 11 дорослих госпіталізовано (з них четверо знаходиться у важкому стані, семеро - у середньому). Ще п‘ятеро людей отримали медичну допомогу на місці прильоту. Дітей зараз везуть до медичних закладів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація щодо масштабів руйнування уточнюється.
Під обстріл росіян потрапили дві дев’ятиповерхівки у Запоріжжі: 25 постраждалих, одна людина загинула. ОНОВЛЕНО

На місці працюють рятувальники ДСНС та міської аварійно-рятувальної служби, медики, психологи, працівники соцзахисту, волонтери, міська асоціація шелтерів. Розгорнуто намет від міської ради, відкрито найближчі ТІци. Під’їхали комунальні автобуси.
Під обстріл росіян потрапили дві дев’ятиповерхівки у Запоріжжі: 25 постраждалих, одна людина загинула. ОНОВЛЕНО


ОНОВЛЕНО станом на 14.04

Як повідомив Анатолій Куртєв, на жаль, одна постраждала людина, яка перебувала у важкому стані, загинула.

За оновленою інформацією, зараз у лікарнях знаходиться 25 людей. 3 людини - у важкому стані, 19 - у середньому, 3 - у легкому (з них двоє дітей).


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Теги: Росія, Україна, війна, Запоріжжя, будинок
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