Під обстріл росіян потрапили дві дев’ятиповерхівки у Запоріжжі: 25 постраждалих, одна людина загинула. ОНОВЛЕНО





Про це Анатолій Куртєв.



"Під обстріл цієї підступної наволочі потрапили два дев’ятиповерхових будинки з мирними людьми. На цей час відомо про 18 постраждалих (з них двоє дітей 7 та 9 років). 11 дорослих госпіталізовано (з них четверо знаходиться у важкому стані, семеро - у середньому). Ще п‘ятеро людей отримали медичну допомогу на місці прильоту. Дітей зараз везуть до медичних закладів", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що інформація щодо масштабів руйнування уточнюється.



На місці працюють рятувальники ДСНС та міської аварійно-рятувальної служби, медики, психологи, працівники соцзахисту, волонтери, міська асоціація шелтерів. Розгорнуто намет від міської ради, відкрито найближчі ТІци. Під’їхали комунальні автобуси.





ОНОВЛЕНО станом на 14.04



Як повідомив Анатолій Куртєв, на жаль, одна постраждала людина, яка перебувала у важкому стані, загинула.



За оновленою інформацією, зараз у лікарнях знаходиться 25 людей. 3 людини - у важкому стані, 19 - у середньому, 3 - у легкому (з них двоє дітей).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 22 березня, росіяни серед білого дня атакували мирне місто Запоріжжя Про це повідомив секретар Запорізької міської ради"Під обстріл цієї підступної наволочі потрапили два дев’ятиповерхових будинки з мирними людьми. На цей час відомо про 18 постраждалих (з них двоє дітей 7 та 9 років). 11 дорослих госпіталізовано (з них четверо знаходиться у важкому стані, семеро - у середньому). Ще п‘ятеро людей отримали медичну допомогу на місці прильоту. Дітей зараз везуть до медичних закладів", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що інформація щодо масштабів руйнування уточнюється.На місці працюють рятувальники ДСНС та міської аварійно-рятувальної служби, медики, психологи, працівники соцзахисту, волонтери, міська асоціація шелтерів. Розгорнуто намет від міської ради, відкрито найближчі ТІци. Під’їхали комунальні автобуси.Як повідомив Анатолій Куртєв, на жаль, одна постраждала людина, яка перебувала у важкому стані, загинула.За оновленою інформацією, зараз у лікарнях знаходиться 25 людей. 3 людини - у важкому стані, 19 - у середньому, 3 - у легкому (з них двоє дітей).

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