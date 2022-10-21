У Запоріжжі російська ракета влучила у багатоповерхівку. ВІДЕО





Відео "прильоту" Володимир Зеленський.



"Запоріжжя. Просто зараз російська ракета влучила в багатоповерховий будинок. Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Влучання по житлових кварталах, де мешкають звичайні люди, діти. Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей", - написав Зеленський.



Інформації про жертв та постраждалих на цей час немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Запоріжжі в середу, 22 березня, російська ракета влучила у багатоповерховий будинок.Відео "прильоту" оприлюднив у Телеграм президент України"Запоріжжя. Просто зараз російська ракета влучила в багатоповерховий будинок. Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Влучання по житлових кварталах, де мешкають звичайні люди, діти. Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей", - написав Зеленський.Інформації про жертв та постраждалих на цей час немає.

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