У Запоріжжі російська ракета влучила у багатоповерхівку. ВІДЕО

У Запоріжжі російська ракета влучила у багатоповерхівку. ВІДЕО
У Запоріжжі в середу, 22 березня, російська ракета влучила у багатоповерховий будинок.

Відео "прильоту" оприлюднив у Телеграм президент України Володимир Зеленський.

"Запоріжжя. Просто зараз російська ракета влучила в багатоповерховий будинок. Росія зі звірячою жорстокістю обстрілює місто. Влучання по житлових кварталах, де мешкають звичайні люди, діти. Країна-терорист прагне знищити наші міста, нашу державу, наших людей", - написав Зеленський.

Інформації про жертв та постраждалих на цей час немає.


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Теги: Запоріжжя, обстріли, Росія, ракета, багатоповерхівка
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