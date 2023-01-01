Показали відео масштабної пожежі у Струмівці з дрона. ВІДЕО

Показали відео масштабної пожежі у Струмівці з дрона. ВІДЕО
Луцькі рятувальники 20 березня ліквідували пожежу сухої трави у Струмівці та знайшли винну в цьому особу.

Відео пожежі оприлюднили на сторнці ДСНС у Волинській області.

"Перегляньте ще раз, як горить сухостій на господарській ділянці і не робіть так, як порушник правил пожежної безпеки поблизу селі Струмівка Луцького району", - йдеться у повідомленні.

За такі дії винуватця пожежі притягнули до адмінстративної відповідальності, а вогонь ледь не перекинувся на житлові будинки.


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Теги: пожежа, Струмівка, сухостій, ДСНС
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Коментарі 1
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Штраф повинен бути такий ,щоб ніякий дебіл і не подумав робити підпал трави ,але це не про нас .
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