У Луцьку від завтра призупиняють опалювальний сезон

У Луцьку від завтра призупиняють опалювальний сезон
У зв’язку із підвищенням середньодобової температури зовнішнього повітря у Луцьку тимчасово зупиняють опалювальний сезон.

Таку інформацію у вайбер-чатах ОСББ Луцька поширюють сьогодні, 22 березня.

Це Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у пресслужбі підприємства "Луцьктепло".

Зауважили, що це відбудеться від завтра, 23 березня, відповідно до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради. У випадку зниження середньодобової температури зовнішнього повітря протягом трьох діб +8°С централізоване теплопостачання відновлять.

Про це підприємство повідомить додатково.

Похолодання прогнозують на понеділок, 27 березня. Тож попередньо централізоване теплопостачання вимикають саме до цього дня.



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Теги: опалювальний сезон, Луцьк
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