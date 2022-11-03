У Луцьку від завтра призупиняють опалювальний сезон





Таку інформацію у вайбер-чатах ОСББ Луцька поширюють сьогодні, 22 березня.



Це Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у пресслужбі підприємства "Луцьктепло".



Зауважили, що це відбудеться від завтра, 23 березня, відповідно до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради. У випадку зниження середньодобової температури зовнішнього повітря протягом трьох діб +8°С централізоване теплопостачання відновлять.



Про це підприємство повідомить додатково.



Похолодання прогнозують на понеділок, 27 березня. Тож попередньо централізоване теплопостачання вимикають саме до цього дня.







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