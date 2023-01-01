Вдарив табуретом по голові: на Волині 18-річний хлопець ледь не вбив сусіда
Сьогодні, 13:08
На Волині зловмисник ледь не вкоротив віку односельцеві. Інцидент трапився у понеділок, 20 березня.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Посеред дня, під час сварки у власному будинку, 18-річний житель Ковельського району вдарив свого 26-річного сусіда дерев’яним табуретом по голові. Після конфлікту правопорушник втік з місця пригоди. Постраждалого госпіталізували у відділення реанімації Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання.
Згодом зловмисника розшукали, він переховувався неподалік села. Слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження.
Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Санкція ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Посеред дня, під час сварки у власному будинку, 18-річний житель Ковельського району вдарив свого 26-річного сусіда дерев’яним табуретом по голові. Після конфлікту правопорушник втік з місця пригоди. Постраждалого госпіталізували у відділення реанімації Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання.
Згодом зловмисника розшукали, він переховувався неподалік села. Слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження.
Нині вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Санкція ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.
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