Щомісяця заробляв 100 тисяч: у Луцьку затримали 26-річного наркоторговця. ФОТО

Учора, 21 березня, 26-річного лучанина затримали після отримання чергової партії наркотиків, що призначалися для збуту.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.При ньому виявили 55 г амфетаміну, окрім цього, в мобільних телефонах фігуранта зафіксували переписки щодо реалізації психотропів наркозалежним.У помешканні зловмисника оперативники провели невідкладний обшук, там також вилучили психотропні та наркотичні речовини.Усе це направлено на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.За інформацією управління боротьби з наркозлочинністю, щомісячно фігурант збував близько 150 г заборонених препаратів та отримував дохід - близько 100 000 гривень.Наркоділка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри за ст. 307 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.