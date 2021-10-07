Щомісяця заробляв 100 тисяч: у Луцьку затримали 26-річного наркоторговця. ФОТО
Сьогодні, 13:12
Учора, 21 березня, 26-річного лучанина затримали після отримання чергової партії наркотиків, що призначалися для збуту.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
При ньому виявили 55 г амфетаміну, окрім цього, в мобільних телефонах фігуранта зафіксували переписки щодо реалізації психотропів наркозалежним.
У помешканні зловмисника оперативники провели невідкладний обшук, там також вилучили психотропні та наркотичні речовини.
Усе це направлено на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
За інформацією управління боротьби з наркозлочинністю, щомісячно фігурант збував близько 150 г заборонених препаратів та отримував дохід - близько 100 000 гривень.
Наркоділка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри за ст. 307 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
При ньому виявили 55 г амфетаміну, окрім цього, в мобільних телефонах фігуранта зафіксували переписки щодо реалізації психотропів наркозалежним.
У помешканні зловмисника оперативники провели невідкладний обшук, там також вилучили психотропні та наркотичні речовини.
Усе це направлено на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
За інформацією управління боротьби з наркозлочинністю, щомісячно фігурант збував близько 150 г заборонених препаратів та отримував дохід - близько 100 000 гривень.
Наркоділка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри за ст. 307 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.
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Коментарі 1
А як же воєнкомат з повістками ,чи це чмо маючи гроші відкупилося?
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