Щомісяця заробляв 100 тисяч: у Луцьку затримали 26-річного наркоторговця. ФОТО

Щомісяця заробляв 100 тисяч: у Луцьку затримали 26-річного наркоторговця. ФОТО
Учора, 21 березня, 26-річного лучанина затримали після отримання чергової партії наркотиків, що призначалися для збуту.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

При ньому виявили 55 г амфетаміну, окрім цього, в мобільних телефонах фігуранта зафіксували переписки щодо реалізації психотропів наркозалежним.

У помешканні зловмисника оперативники провели невідкладний обшук, там також вилучили психотропні та наркотичні речовини.

Усе це направлено на дослідження до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

За інформацією управління боротьби з наркозлочинністю, щомісячно фігурант збував близько 150 г заборонених препаратів та отримував дохід - близько 100 000 гривень.

Наркоділка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри за ст. 307 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.
Щомісяця заробляв 100 тисяч: у Луцьку затримали 26-річного наркоторговця. ФОТО
Щомісяця заробляв 100 тисяч: у Луцьку затримали 26-річного наркоторговця. ФОТО
Щомісяця заробляв 100 тисяч: у Луцьку затримали 26-річного наркоторговця. ФОТО

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Теги: наркотики, торгівля, затримали, Луцьк, наркоторговець
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Коментарі 1
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А як же воєнкомат з повістками ,чи це чмо маючи гроші відкупилося?
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