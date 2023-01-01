У Луцьку попрощалися із загиблим Героєм Валерієм Нидзою

Сьогодні, 22 березня, жителі Луцької громади попрощалися з, який загинув у війні з російським агресором.Про це повідомили у Луцькій міській раді.Відспівування військовослужбовця відбулося у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.Валерій Нидза народився 18 лютого 1971 року. На військову службу по мобілізації був призваний 5 вересня 2022 року. Солдат був зарахований до списків особового складу військової частини на посаду стрільця 1-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти.52-річний Валерій Нидза загинув 19 березня 2023 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Богданівка Донецької області.Після завершення панахиди домовину з тілом Героя під звуки дзвонів прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася, щоб виконати Державний Гімн України.Поховали загиблого лучанина на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.