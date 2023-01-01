У Луцьку попрощалися із загиблим Героєм Валерієм Нидзою
Сьогодні, 13:25
Сьогодні, 22 березня, жителі Луцької громади попрощалися з Валерієм Нидзою, який загинув у війні з російським агресором.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Відспівування військовослужбовця відбулося у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.
Валерій Нидза народився 18 лютого 1971 року. На військову службу по мобілізації був призваний 5 вересня 2022 року. Солдат був зарахований до списків особового складу військової частини на посаду стрільця 1-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти.
52-річний Валерій Нидза загинув 19 березня 2023 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Богданівка Донецької області.
Після завершення панахиди домовину з тілом Героя під звуки дзвонів прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася, щоб виконати Державний Гімн України.
Поховали загиблого лучанина на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Відспівування військовослужбовця відбулося у Свято-Троїцькому кафедральному соборі.
Валерій Нидза народився 18 лютого 1971 року. На військову службу по мобілізації був призваний 5 вересня 2022 року. Солдат був зарахований до списків особового складу військової частини на посаду стрільця 1-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти.
52-річний Валерій Нидза загинув 19 березня 2023 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Богданівка Донецької області.
Після завершення панахиди домовину з тілом Героя під звуки дзвонів прощальною ходою пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася, щоб виконати Державний Гімн України.
Поховали загиблого лучанина на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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У Луцьку попрощалися із загиблим Героєм Валерієм Нидзою
Сьогодні, 13:25
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