Громадам Волині передали шкільні автобуси. ФОТО
Сьогодні, 13:45
Чотири автобуси марки «Irisbus» передали Горохівській, Ківерцівській, Любомльській та Луцькій громадам для потреб навчальних закладів.
Про це повідомляє голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Відтепер понад 400 учнів будуть забезпечені підвезенням до місцевих шкіл.
Волинська ОВА отримала транспорт у рамках співпраці українського та французького урядів. З 23-ох автобусів для України – чотири у розпорядженні волинських громад.
З початку повномасштабного російського вторгнення Волинь віддала на потреби військових більше 60-ти шкільних автобусів.
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Про це повідомляє голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Відтепер понад 400 учнів будуть забезпечені підвезенням до місцевих шкіл.
Волинська ОВА отримала транспорт у рамках співпраці українського та французького урядів. З 23-ох автобусів для України – чотири у розпорядженні волинських громад.
З початку повномасштабного російського вторгнення Волинь віддала на потреби військових більше 60-ти шкільних автобусів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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