Громадам Волині передали шкільні автобуси. ФОТО





Про це Юрій Погуляйко.



Відтепер понад 400 учнів будуть забезпечені підвезенням до місцевих шкіл.



Волинська ОВА отримала транспорт у рамках співпраці українського та французького урядів. З 23-ох автобусів для України – чотири у розпорядженні волинських громад.



З початку повномасштабного російського вторгнення Волинь віддала на потреби військових більше 60-ти шкільних автобусів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чотири автобуси марки «Irisbus» передали Горохівській, Ківерцівській, Любомльській та Луцькій громадам для потреб навчальних закладів.Про це повідомляє голова Волинської ОВАВідтепер понад 400 учнів будуть забезпечені підвезенням до місцевих шкіл.Волинська ОВА отримала транспорт у рамках співпраці українського та французького урядів. З 23-ох автобусів для України – чотири у розпорядженні волинських громад.З початку повномасштабного російського вторгнення Волинь віддала на потреби військових більше 60-ти шкільних автобусів.

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