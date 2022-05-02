П'ять років позбавлення волі отримав волинянин за хабар поліцейському. ФОТО

П'ять років позбавлення волі отримав волинянин за хабар поліцейському. ФОТО
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Волинської обласної прокуратури Горохівський районний суд визнав волинянина винуватим у пропозиції та наданні неправомірної вигоди поліцейському.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Нагадаємо, чоловіка викрили 18 червня 2020 року, коли він за 1500 доларів США намагався залагодити із начальником слідчого відділення Горохівського відділу поліції питання щодо закриття кримінального провадження про незаконну порубку ним лісу та повернення вантажівки, якою перевозили крадені лісоматеріали.

Правоохоронець у встановленому порядку повідомив про пропозицію надання йому неправомірної вигоди – і громадянина затримали у момент передачі коштів.
П'ять років позбавлення волі отримав волинянин за хабар поліцейському. ФОТО

Суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
П'ять років позбавлення волі отримав волинянин за хабар поліцейському. ФОТО
П'ять років позбавлення волі отримав волинянин за хабар поліцейському. ФОТО

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Теги: Волинянин, хабар, поліцейський, в'язниця
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