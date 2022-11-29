Від 1000 до 4500 доларів США: волинянин зі спільниками організували схему переправлення ухилянтів за кордон

Львівські правоохоронці перекрили ще один канал незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків за межі України. До складу організованої злочинної групи входили: організатор, 53-річний мешканець Волинської області та четверо його співучасників – двоє чоловіків та двоє жінок, мешканці Львівської та Волинської областей віком 44, 45 років та двоє 62-річних.Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівської області.Як встановили правоохоронці, зловмисники організували для військовозобов’язаних чоловіків схему перетину державного кордону України у воєнний час та забезпечували їх переправлення через кордон. Залежно від термінів перебування «клієнтів» за кордоном, свої послуги зловмисники оцінювали у суму від 1000 доларів США. Якщо ж ухилянт не збирався повертатись в Україну, він платив 4500 доларів США.Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили та вилучили у зловмисників: 3 мікроавтобуси, які вони використовували для незаконного перевезення військовозобов’язаних чоловіків за кордон, електронні носії інформації, грошові кошти, виручені від незаконної діяльності та інші речові докази.Слідчі повідомили організатору та учасникам злочинної групи про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи. Досудове розслідування триває.