Орденом «За мужність» посмертно нагородили військового з Волині Вадима Дудка
Сьогодні, 14:50
Орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагородили загиблого Вадима Дудка з Дубища.
Про це повідомили в Рожищенській міській раді.
З почесною місією завітали до родини нашого Героя-земляка Вадима Дудка представники Другого вiддiлу Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та заступник Рожищенського міського голови Сергій Лясковський – передали нагороду вiд Президента України - орден «За мужність» ІІІ ступеня – мамі загиблого Ірині Дудко.
За героїзм та мужність, виявлені в ходi ведення бойових дiй, сумлінне і бездоганне служіння Українському народові командира розвідувального відділення десантно-штурмового батальйону, старшого солдата Вадима Дудка удостоїли нагороди посмертно.
Нагадаємо, що 23-річний Вадим Вікторович Дудко загинув у бою за Батьківщину 7 вересня 2022 року поблизу населеного пункту Максимівка, що на Харківщині. Військовий вiддав життя за вiльну Україну, за наше з вами майбутнє, тому маємо шанувати та пам’ятати його подвиг.
Вічна та світла пам’ять Герою!
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Про це повідомили в Рожищенській міській раді.
З почесною місією завітали до родини нашого Героя-земляка Вадима Дудка представники Другого вiддiлу Луцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки та заступник Рожищенського міського голови Сергій Лясковський – передали нагороду вiд Президента України - орден «За мужність» ІІІ ступеня – мамі загиблого Ірині Дудко.
За героїзм та мужність, виявлені в ходi ведення бойових дiй, сумлінне і бездоганне служіння Українському народові командира розвідувального відділення десантно-штурмового батальйону, старшого солдата Вадима Дудка удостоїли нагороди посмертно.
Нагадаємо, що 23-річний Вадим Вікторович Дудко загинув у бою за Батьківщину 7 вересня 2022 року поблизу населеного пункту Максимівка, що на Харківщині. Військовий вiддав життя за вiльну Україну, за наше з вами майбутнє, тому маємо шанувати та пам’ятати його подвиг.
Вічна та світла пам’ять Герою!
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