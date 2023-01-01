Повідомили про підозру третьому учаснику та організатору «блогерських вечірок», де знущалися з дівчат

Повідомили про підозру третьому учаснику та організатору «блогерських вечірок», де знущалися з дівчат
Правоохоронці повідомили про підозру у сексуальному насиллі організатору та ще одному учаснику вечірок, де знущалися з дівчат.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, на одній із таких «вечірок» підозрювані використали безпорадний стан дівчини, з якою разом вживали спиртні напої. Вони вчинили стосовно неї насильницькі дії сексуального характеру, знявши все на мобільний телефон.

У той же день відзнятий матеріал вони розмістили у соціальній мережі.

Також встановлено, що в інший день блогер, раніше підозрюваний у виготовленні, зберіганні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру, вмовив неповнолітню взяти участь у стрімі «блогерської вечірки». Дочекавшись, коли дівчина перебуватиме у стані алкогольного сп'яніння, він здійснив насильницькі дії сексуального характеру відносно неповнолітньої без її згоди.

Нагадаємо, група молодих людей створювала контент сексуально-насильницького характеру за участі жінок. Вони розпивали з ними спиртні напої, після чого здійснювали вульгарні дії, знімаючи все це на власні мобільні телефони.
Повідомили про підозру третьому учаснику та організатору «блогерських вечірок», де знущалися з дівчат

Відео за участі жінок викладали у телеграм-канал і соціальні мережі, залишаючи принизливі дописи та коментарі. Раніше організатору та другому учаснику цих зустрічей повідомлено про підозру у виготовленні, зберіганні і розповсюдженні зображень порнографічного характеру (ч. 3 ст. 301 КК України).

Наразі за клопотанням прокуратури вони знаходяться під вартою. До суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу третьому підозрюваному.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу Департаменту міграційної поліції Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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Теги: Вечірки, підозра, блогер, сексуальне насилля
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