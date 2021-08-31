На Волині посадовця поліції судитимуть за заволодіння 660 тисячами гривень

Посадовця поліції на Волині судитимуть за заволодіння бюджетними коштами.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у розслідуваному слідчими ТУ ДБР у місті Львові кримінальному провадженні про вчинення начальником відділення забезпечення автотранспорту ГУНП у Волинській області службового підроблення та заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.За даними слідства, посадовець упродовж 2016-2018 років, зареєструвавши родича підприємцем та уклавши із ним договори про надання послуг, безпідставно списував бюджетні кошти з казначейського рахунку Головного управління Національної поліції у Волинській області на користь цього ФОП за роботи, які фактично не здійснювалися.При цьому він складав та підписував завідомо недостовірні акти приймання-передачі виконаних робіт і від імені замовника робіт, і від імені виконавця.У такий спосіб він заволодів понад 660 тисячами гривень.Далі – слово за судом.