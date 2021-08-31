На Волині посадовця поліції судитимуть за заволодіння 660 тисячами гривень

На Волині посадовця поліції судитимуть за заволодіння 660 тисячами гривень
Посадовця поліції на Волині судитимуть за заволодіння бюджетними коштами.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у розслідуваному слідчими ТУ ДБР у місті Львові кримінальному провадженні про вчинення начальником відділення забезпечення автотранспорту ГУНП у Волинській області службового підроблення та заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем.

За даними слідства, посадовець упродовж 2016-2018 років, зареєструвавши родича підприємцем та уклавши із ним договори про надання послуг, безпідставно списував бюджетні кошти з казначейського рахунку Головного управління Національної поліції у Волинській області на користь цього ФОП за роботи, які фактично не здійснювалися.

При цьому він складав та підписував завідомо недостовірні акти приймання-передачі виконаних робіт і від імені замовника робіт, і від імені виконавця.

У такий спосіб він заволодів понад 660 тисячами гривень.

Далі – слово за судом.

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Теги: Посадовець, поліція, прокуратура, бюджетні кошти
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