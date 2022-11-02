У Ковелі п'яний водій «припаркував» фуру посеред дороги
Сьогодні, 14:00
У Ковелі патрульні виявили автомобіль марки Volvo з напівпричепом Schmitz під керуванням 46-річного водія, який «припаркувався» посеред дороги.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Чоловік здійснив зупинку на смузі для руху, не зайнявши при цьому крайнє праве положення на проїзній частині.
Проте, коли поліцейські перевіряли у порушника документи, виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Громадянину запропонували пройти огляд на стан сп'яніння. Результат виявився позитивним — 2,69 проміле, що перевищує допустиму норму майже у 14 разів.
На правопорушника інспектори склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) та інші, згідно із вчиненими правопорушеннями.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Чоловік здійснив зупинку на смузі для руху, не зайнявши при цьому крайнє праве положення на проїзній частині.
Проте, коли поліцейські перевіряли у порушника документи, виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Громадянину запропонували пройти огляд на стан сп'яніння. Результат виявився позитивним — 2,69 проміле, що перевищує допустиму норму майже у 14 разів.
На правопорушника інспектори склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), ч. 1 ст. 122 (Порушення вимог дорожніх знаків) та інші, згідно із вчиненими правопорушеннями.
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