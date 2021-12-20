У Ковелі водійка Audi наїхала на припарковану автівку і втекла

Днями у місті Ковель громадянка повідомила патрульним, що припаркувала свій автомобіль марки Mercedes та пішла до магазину. Коли жінка повернулась, то помітила на своїй автівці пошкодження лакофарбового покриття. Ймовірно, це зробив інший транспортний засіб та покинув місце події.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Поліцейські, які прибули за вказаною адресою, встановили свідків, опитали їх та з’ясували марку й номер авто, яке пошкодило транспортний засіб заявниці. А згодом інспектори виявили і водійку, яка, рухаючись заднім ходом автомобілем марки Audi, здійснила наїзд.На правопорушницю патрульні склали протоколи за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило механічні пошкодження транспортних засобів) та ст. 122-4 (Залишення місця автопригоди) КУпАП.Таке правопорушення згідно зі ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди) КУпАП передбачає штраф в розмірі 3 400 гривень або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від одного до двох років або адміністративний арешт.