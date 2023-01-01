У центрі Луцька зіткнулися BMW та Opel. ВІДЕО

У центрі Луцька зіткнулися BMW та Opel. ВІДЕО
У Луцьку на перехресті вулиць Кривий Вал та Богдана Хмельницького зіткнулися БМВ та «опель». Аварію, яка сталася зранку у середу, 22 березня, зафіксували камерами відеоспостереження Центру безпеки міста.

Про це повідомили у департаменті муніципальної варти.

«Водій автомобіля БМВ, який виїжджав з другорядної дороги, не надав перевагу в русі автомобілю «Опель», що рухався головною дорогою та здійснював маневр ліворуч. Обидва автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень», - йдеться у повідомленні.


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Теги: ДТП, Луцьк
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