У центрі Луцька зіткнулися BMW та Opel. ВІДЕО





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«Водій автомобіля БМВ, який виїжджав з другорядної дороги, не надав перевагу в русі автомобілю «Опель», що рухався головною дорогою та здійснював маневр ліворуч. Обидва автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень», - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на перехресті вулиць Кривий Вал та Богдана Хмельницького зіткнулися БМВ та «опель». Аварію, яка сталася зранку у середу, 22 березня, зафіксували камерами відеоспостереження Центру безпеки міста.Про це повідомили у департаменті муніципальної варти.«Водій автомобіля БМВ, який виїжджав з другорядної дороги, не надав перевагу в русі автомобілю «Опель», що рухався головною дорогою та здійснював маневр ліворуч. Обидва автомобілі зазнали незначних механічних пошкоджень», - йдеться у повідомленні.

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