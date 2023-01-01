Орден «За мужність», яким посмертно нагородили Героя з Волині, вручили його дружині

Олександра Пронцевича з села Тоболи Прилісненської громади.



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"Указом Президента України Володимира Зеленського за особисту мужність, самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності нашої країни, вірність військовій присязі, сумлінне та бездоганне виконання службового обов’язку орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено Пронцевича Олександра Івановича (посмертно)", - йдеться в повідомленні.



Нагороду вручили дружині загиблого воїна.



"Пам'ять про захисника Олександра, який ціною власного життя захищав свій народ, свою країну, житиме вічно в наших серцях", - наголошують у громаді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно) нагородили загиблогоз села Тоболи Прилісненської громади.Про це повідомили у громаді."Указом Президента Україниза особисту мужність, самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності нашої країни, вірність військовій присязі, сумлінне та бездоганне виконання службового обов’язку орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено Пронцевича Олександра Івановича (посмертно)", - йдеться в повідомленні.Нагороду вручили дружині загиблого воїна."Пам'ять про захисника Олександра, який ціною власного життя захищав свій народ, свою країну, житиме вічно в наших серцях", - наголошують у громаді.

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