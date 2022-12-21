У Луцьку на ринку продавали червонокнижні рослини

У Луцьку на ринку продавали червонокнижні рослини
21 березня на Волині провели рейдову перевірку щодо недопущення продажу рослин занесених до Червоної книги України.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.

Під час перевірки місць реалізації продуктів сільгоспвиробництва та стихійних торгівельних точок міста Луцька інспектори виявили продаж цибулі ведмежої (черемші), яка занесена в Червону книгу України.

Екоінспектори склали два протоколи за статтею 88-1 КУпАП щодо порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження об’єктів тваринного або рослинного світу та вилучили 2575 рослин цибулі ведмежої.

Матеріали справи будуть направлені до правоохоронних органів.

Порушники сплачують не тільки штраф за продаж чи купівлю рослин, занесених до Червоної книги України, а й відшкодовують збитки завдані знищенням ранньоквітучих рослин. Зокрема, лише один корінець черемші «коштує» 62 гривні.
У Луцьку на ринку продавали червонокнижні рослини

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Теги: червонокнижні рослини, продаж, Луцьк, ринок
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