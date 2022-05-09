В Україні хочуть збільшити кількість пунктів пропуску на західному кордоні

В Україні хочуть збільшити кількість пунктів пропуску на західному кордоні
Кабмін ініціював розробку стратегії для створення нових пунктів пропуску на західному кордоні.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

За його словами, сьогодні, 22 березня, відбулася нарада з Мінінфраструктури, Державним агентством відновлення та Державною митною службою. Однією з тем обговорень стали нові кроки для покращення логістики.

"Дав завдання митниці разом з Мінінфраструктури затвердити комплекс заходів та подати стратегію розвитку нових пунктів пропуску на західному кордоні. Розглядаємо також і модернізацію наявних пунктів разом з під'їзними шляхами", - зазначив голова Кабміну.

За його словами, це дозволить не лише прискорити перетин кордону, а й сприятиме подальшій інтеграції України до Євросоюзу та збільшенню товарообігу з країнами Євросоюзу.

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Теги: західний кордон, пункти пропуску
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