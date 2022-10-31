Луцький зоопарк змінив графік роботи





Про це розповіла Людмила Денисенко.



З її слів, режим роботи продовжили, оскільки світловий день збільшується. Наразі найбільше людей приходить у вихідні, проте цього тижня, каже Людмила Денисенко, охочих погостювати у звіринці стало більше через канікули у школах.



"Цей тиждень у нас більше відвідувачів, і це зумовлено весняними канікулами у школах. У будні дні до нас приходять і мами з дітками, і пенсіонери, і незайняті люди", – сказала керівниця зоопарку.



Через сприятливі погодні умови в Луцькому зоопарку, зазначила Людмила Денисенко, 95 % тварин можна побачити в літніх вольєрах.



"Тваринки наші перезимували добре, ведмеді вже вийшли зі сплячки. Через теплу погоду можна побачити і лемурів, і мавпочок", – каже директорка.



На час повітряної тривоги нових відвідувачів до зоопарку не впускають. Найближче укриття знаходиться в дитячо-юнацькій спортивній школі № 3 на вулиці Глушець. Також, додала Людмила Денисенко, у зоопарку відновлюють групові екскурсії для відвідувачів. Найближча екскурсія відбудеться у четвер, 23 березня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку місцевий звіринець змінив графік роботи із зимового режиму на весняний. Із початку тижня двері зоопарку відкриті з 10:00 до 19:00.Про це розповіла Суспільному керівниця комунального підприємства "Луцький зоопарк"З її слів, режим роботи продовжили, оскільки світловий день збільшується. Наразі найбільше людей приходить у вихідні, проте цього тижня, каже Людмила Денисенко, охочих погостювати у звіринці стало більше через канікули у школах."Цей тиждень у нас більше відвідувачів, і це зумовлено весняними канікулами у школах. У будні дні до нас приходять і мами з дітками, і пенсіонери, і незайняті люди", – сказала керівниця зоопарку.Через сприятливі погодні умови в Луцькому зоопарку, зазначила Людмила Денисенко, 95 % тварин можна побачити в літніх вольєрах."Тваринки наші перезимували добре, ведмеді вже вийшли зі сплячки. Через теплу погоду можна побачити і лемурів, і мавпочок", – каже директорка.На час повітряної тривоги нових відвідувачів до зоопарку не впускають. Найближче укриття знаходиться в дитячо-юнацькій спортивній школі № 3 на вулиці Глушець. Також, додала Людмила Денисенко, у зоопарку відновлюють групові екскурсії для відвідувачів. Найближча екскурсія відбудеться у четвер, 23 березня.

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