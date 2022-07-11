Синоптики прогнозують різке похолодання на наступний тиждень
Сьогодні, 16:46
З наступного тижня в Україні очікується похолодання та навіть сніг.
Про це повідомила відомий синоптик Наталка Діденко.
За її даними, зміна погоди очікується з 28-29 березня.
«Із наступного тижня, орієнтовно з 28-29 березня, в Україну зайде холодна повітряна маса. Починаючи із західних областей, почне суттєво знижуватися температура повітря і навіть очікується сніг», – зазначила синоптик.
Завтра ж, за даними Наталки Діденко, максимальна температура повітря становитиме +12...+18 градусів, на заході місцями до +20 градусів.
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Про це повідомила відомий синоптик Наталка Діденко.
За її даними, зміна погоди очікується з 28-29 березня.
«Із наступного тижня, орієнтовно з 28-29 березня, в Україну зайде холодна повітряна маса. Починаючи із західних областей, почне суттєво знижуватися температура повітря і навіть очікується сніг», – зазначила синоптик.
Завтра ж, за даними Наталки Діденко, максимальна температура повітря становитиме +12...+18 градусів, на заході місцями до +20 градусів.
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