Синоптики прогнозують різке похолодання на наступний тиждень

Синоптики прогнозують різке похолодання на наступний тиждень
З наступного тижня в Україні очікується похолодання та навіть сніг.

Про це повідомила відомий синоптик Наталка Діденко.

За її даними, зміна погоди очікується з 28-29 березня.

«Із наступного тижня, орієнтовно з 28-29 березня, в Україну зайде холодна повітряна маса. Починаючи із західних областей, почне суттєво знижуватися температура повітря і навіть очікується сніг», – зазначила синоптик.

Завтра ж, за даними Наталки Діденко, максимальна температура повітря становитиме +12...+18 градусів, на заході місцями до +20 градусів.


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Теги: березень, похолодання, погода, синоптики
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