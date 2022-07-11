Синоптики прогнозують різке похолодання на наступний тиждень





Про це Наталка Діденко.



За її даними, зміна погоди очікується з 28-29 березня.



«Із наступного тижня, орієнтовно з 28-29 березня, в Україну зайде холодна повітряна маса. Починаючи із західних областей, почне суттєво знижуватися температура повітря і навіть очікується сніг», – зазначила синоптик.



Завтра ж, за даними Наталки Діденко, максимальна температура повітря становитиме +12...+18 градусів, на заході місцями до +20 градусів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З наступного тижня в Україні очікується похолодання та навіть сніг.Про це повідомила відомий синоптикЗа її даними, зміна погоди очікується з 28-29 березня.«Із наступного тижня, орієнтовно з 28-29 березня, в Україну зайде холодна повітряна маса. Починаючи із західних областей, почне суттєво знижуватися температура повітря і навіть очікується сніг», – зазначила синоптик.Завтра ж, за даними Наталки Діденко, максимальна температура повітря становитиме +12...+18 градусів, на заході місцями до +20 градусів.

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