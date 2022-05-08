У Повітряних силах розповіли, чим Росія вдарила по житловому кварталу Запоріжжя
Сьогодні, 15:37
За попередньою інформацією, по Запоріжжю 22 березня російські окупанти вдарили з реактивної артилерії.
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, пише Українська правда.
"Треба розуміти, що Запоріжжя це прифронтове місто, знаходиться недалеко від лінії бойового зіткнення. За попередніми даними чергових служб, це була реактивна система залпового вогню далекої дії, можливо, "Торнадо С".
Це – реактивна артилерія, вона летить надзвичайно швидко: від пуску до влучання секунди фактично. Якщо є у наших Сил оборони можливість оповістити, що буде працювати реактивна чи ствольна артилерія, то це безумовно робиться. Якщо такої можливості немає, немає розвідданих, то можуть бути отакі от терористичні атаки ворога, які не вперше (здійснюються) по житлових кварталах міст", - йдеться в повідомленні.
Речник Повітряних сил наголосив, що загроза артилерійських обстрілів окупантами для прифронтових міст існує постійно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, пише Українська правда.
"Треба розуміти, що Запоріжжя це прифронтове місто, знаходиться недалеко від лінії бойового зіткнення. За попередніми даними чергових служб, це була реактивна система залпового вогню далекої дії, можливо, "Торнадо С".
Це – реактивна артилерія, вона летить надзвичайно швидко: від пуску до влучання секунди фактично. Якщо є у наших Сил оборони можливість оповістити, що буде працювати реактивна чи ствольна артилерія, то це безумовно робиться. Якщо такої можливості немає, немає розвідданих, то можуть бути отакі от терористичні атаки ворога, які не вперше (здійснюються) по житлових кварталах міст", - йдеться в повідомленні.
Речник Повітряних сил наголосив, що загроза артилерійських обстрілів окупантами для прифронтових міст існує постійно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Повітряних силах розповіли, чим Росія вдарила по житловому кварталу Запоріжжя
Сьогодні, 15:37
Повідомили про підозру третьому учаснику та організатору «блогерських вечірок», де знущалися з дівчат
Сьогодні, 15:15
Від 1000 до 4500 доларів США: волинянин зі спільниками організували схему переправлення ухилянтів за кордон
Сьогодні, 14:21
Медіа