У Повітряних силах розповіли, чим Росія вдарила по житловому кварталу Запоріжжя

У Повітряних силах розповіли, чим Росія вдарила по житловому кварталу Запоріжжя
За попередньою інформацією, по Запоріжжю 22 березня російські окупанти вдарили з реактивної артилерії.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону, пише Українська правда.

"Треба розуміти, що Запоріжжя це прифронтове місто, знаходиться недалеко від лінії бойового зіткнення. За попередніми даними чергових служб, це була реактивна система залпового вогню далекої дії, можливо, "Торнадо С".

Це – реактивна артилерія, вона летить надзвичайно швидко: від пуску до влучання секунди фактично. Якщо є у наших Сил оборони можливість оповістити, що буде працювати реактивна чи ствольна артилерія, то це безумовно робиться. Якщо такої можливості немає, немає розвідданих, то можуть бути отакі от терористичні атаки ворога, які не вперше (здійснюються) по житлових кварталах міст", - йдеться в повідомленні.

Речник Повітряних сил наголосив, що загроза артилерійських обстрілів окупантами для прифронтових міст існує постійно.

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Теги: Росія, Україна, війна, Запоріжжя
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