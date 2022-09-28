Поліція проводить обшуки в організаторів вечірок у Києві, які знущалися над пʼяними дівчатами





Про це повідомила українська телеведуча та продюсерка Ярослава Кравченко на своїй сторінці



В мережі історія набула великого розголосу. Правоохоронці відразу розпочали відпрацювання.



На цей час поліцейські уже встановили фігурантів та місця їхнього перебування. У рамках розпочатого кримінального провадження проводяться необхідні слідчі та розшукові заходи у столиці та ще одному регіоні держави.



Зокрема оперативники карного розшуку та міграційної поліції разом зі слідчими за процесуального керівництва прокурорів проводять обшуки за адресами проживання та в орендованих квартирах фігурантів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Києві з’явилася група молодих хлопців, які називають себе "криптани з Франика". Вони влаштовують вечірки, де нібито накачують дівчат алкоголем і транквілізатором "Ксанакс", а потім кадри насильства хлопці поширюють у соціальних мережах та закритих каналах Telegram.Про це повідомила українська телеведуча та продюсеркана своїй сторінці Facebook В мережі історія набула великого розголосу. Правоохоронці відразу розпочали відпрацювання.На цей час поліцейські уже встановили фігурантів та місця їхнього перебування. У рамках розпочатого кримінального провадження проводяться необхідні слідчі та розшукові заходи у столиці та ще одному регіоні держави.Зокрема оперативники карного розшуку та міграційної поліції разом зі слідчими за процесуального керівництва прокурорів проводять обшуки за адресами проживання та в орендованих квартирах фігурантів.

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