Поліція проводить обшуки в організаторів вечірок у Києві, які знущалися над пʼяними дівчатами
Сьогодні, 12:11
У Києві з’явилася група молодих хлопців, які називають себе "криптани з Франика". Вони влаштовують вечірки, де нібито накачують дівчат алкоголем і транквілізатором "Ксанакс", а потім кадри насильства хлопці поширюють у соціальних мережах та закритих каналах Telegram.
Про це повідомила українська телеведуча та продюсерка Ярослава Кравченко на своїй сторінці Facebook.
В мережі історія набула великого розголосу. Правоохоронці відразу розпочали відпрацювання.
На цей час поліцейські уже встановили фігурантів та місця їхнього перебування. У рамках розпочатого кримінального провадження проводяться необхідні слідчі та розшукові заходи у столиці та ще одному регіоні держави.
Зокрема оперативники карного розшуку та міграційної поліції разом зі слідчими за процесуального керівництва прокурорів проводять обшуки за адресами проживання та в орендованих квартирах фігурантів.
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Про це повідомила українська телеведуча та продюсерка Ярослава Кравченко на своїй сторінці Facebook.
В мережі історія набула великого розголосу. Правоохоронці відразу розпочали відпрацювання.
На цей час поліцейські уже встановили фігурантів та місця їхнього перебування. У рамках розпочатого кримінального провадження проводяться необхідні слідчі та розшукові заходи у столиці та ще одному регіоні держави.
Зокрема оперативники карного розшуку та міграційної поліції разом зі слідчими за процесуального керівництва прокурорів проводять обшуки за адресами проживання та в орендованих квартирах фігурантів.
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