4500 доларів – за підроблені документи: волинянина судитимуть за переправлення військовозобов'язаного через кордон

Волинянина судитимуть за організацію незаконного переправлення військовозобов'язаного через кордон. Чоловік за 4500 доларів США забезпечив виготовлення підробленого тимчасового посвідчення військовозобов’язаного та довідки військово-лікарської комісії із відмітками про непридатність до військової служби.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Ковельської окружної прокуратури Волинської області скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 37-річним жителем селища Люблинець Ковельського району пособництва у підробленні офіційного документа та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів.За даними слідства, чоловік за 4500 доларів США забезпечив виготовлення для 26-річного волинянина, який хотів виїхати за кордон, підробленого тимчасового посвідчення військовозобов’язаного та довідки військово-лікарської комісії із відмітками про непридатність до військової служби.Невдовзі після здійснення оборудки його затримали й скоро він постане перед судом.