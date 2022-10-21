4500 доларів – за підроблені документи: волинянина судитимуть за переправлення військовозобов'язаного через кордон

4500 доларів – за підроблені документи: волинянина судитимуть за переправлення військовозобов'язаного через кордон
Волинянина судитимуть за організацію незаконного переправлення військовозобов'язаного через кордон. Чоловік за 4500 доларів США забезпечив виготовлення підробленого тимчасового посвідчення військовозобов’язаного та довідки військово-лікарської комісії із відмітками про непридатність до військової служби.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Ковельської окружної прокуратури Волинської області скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 37-річним жителем селища Люблинець Ковельського району пособництва у підробленні офіційного документа та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів.

За даними слідства, чоловік за 4500 доларів США забезпечив виготовлення для 26-річного волинянина, який хотів виїхати за кордон, підробленого тимчасового посвідчення військовозобов’язаного та довідки військово-лікарської комісії із відмітками про непридатність до військової служби.

Невдовзі після здійснення оборудки його затримали й скоро він постане перед судом.
4500 доларів – за підроблені документи: волинянина судитимуть за переправлення військовозобов'язаного через кордон


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Теги: Волинянин, документи, прокуратура, кордон, військовозобов'язаний
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