Проник через вікно та обікрав магазин: на Волині викрили «серійного» злодія
Сьогодні, 11:32
У ніч на 31 січня, у Нововолинську, невідомий пошкодив вікно та проник у приміщення магазину, звідки викрав 2 тисячі гривень та інші матеріальні цінності.
Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Аби не потрапити на камери відеоспостереження, зловмисник відімкнув магазин від електроенергії. Про інцидент поліцію повідомив власник закладу.
На місце прибула слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти кінологічного центру ГУНП.
Поліцейські оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 25-річний житель Володимирського району. Частину викрадених грошей вилучили.
Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом вчинення крадіжки, в умовах воєнного стану, слідчі оголосили йому про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Зауважимо, що раніше затриманий вже потрапляв до рук правоохоронців за вчинення двох крадіжок з магазинів. За цими фактами слідчі повідомили йому про підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Напередодні, за умови вступу до лав ЗСУ, суд звільнив заарештованого з-під варти, після чого учора, 31 січня, той вчинив чергову крадіжку, буквально за кілька годин після того, як вийшов.
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Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.
Аби не потрапити на камери відеоспостереження, зловмисник відімкнув магазин від електроенергії. Про інцидент поліцію повідомив власник закладу.
На місце прибула слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти кінологічного центру ГУНП.
Поліцейські оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 25-річний житель Володимирського району. Частину викрадених грошей вилучили.
Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом вчинення крадіжки, в умовах воєнного стану, слідчі оголосили йому про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Зауважимо, що раніше затриманий вже потрапляв до рук правоохоронців за вчинення двох крадіжок з магазинів. За цими фактами слідчі повідомили йому про підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Напередодні, за умови вступу до лав ЗСУ, суд звільнив заарештованого з-під варти, після чого учора, 31 січня, той вчинив чергову крадіжку, буквально за кілька годин після того, як вийшов.
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