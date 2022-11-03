Проник через вікно та обікрав магазин: на Волині викрили «серійного» злодія

У ніч на 31 січня, у Нововолинську, невідомий пошкодив вікно та проник у приміщення магазину, звідки викрав 2 тисячі гривень та інші матеріальні цінності.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Волині.Аби не потрапити на камери відеоспостереження, зловмисник відімкнув магазин від електроенергії. Про інцидент поліцію повідомив власник закладу.На місце прибула слідчо-оперативна група поліції, спеціалісти кінологічного центру ГУНП.Поліцейські оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 25-річний житель Володимирського району. Частину викрадених грошей вилучили.Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом вчинення крадіжки, в умовах воєнного стану, слідчі оголосили йому про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.Зауважимо, що раніше затриманий вже потрапляв до рук правоохоронців за вчинення двох крадіжок з магазинів. За цими фактами слідчі повідомили йому про підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Напередодні, за умови вступу до лав ЗСУ, суд звільнив заарештованого з-під варти, після чого учора, 31 січня, той вчинив чергову крадіжку, буквально за кілька годин після того, як вийшов.