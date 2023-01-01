На Волині судили волонтера і пенсіонера, які допомагали військовозобов’язаним виїхати





Про це стало відомо з вироків Луцького міськрайонного суду винесених наприкінці 2022 року, пише



Обіцяли клієнтам виїзд в Європу за 800 доларів



Мешканець Княгининка Віталій Мельничук та пенсіонер з Луцька Володимир Комаров заробляли на тому, що допомагали військовозобов’язаним виїхати за кордон. Перший шукав клієнтів, а другий ставив їм у закордонні паспорти відмітки від імені Державної міграційної служби. Вони свідчили про нібито взяття громадян України на консульський облік в Кракові та Сан-Франциско, Барселоні і Нью-Йорку, набуття права на постійне проживання в США, або Польщі. Згідно з матеріалами справи, такі послуги спільники надали щонайменше семи чоловікам. За це брали 800 доларів з людини. Проте клієнти з підробленими печатками погоріли під час спроби перетину кордону в Чернівецькій області.



Організаторів схеми затримали у Луцьку 29 вересня 2022 року під час отримання грошей від чергового замовника. В їхньому авто виявили закордонний паспорт одного з клієнтів, 15 печаток, гроші в національній валюті сумою 118 тисяч 945 гривень та 1000 доларів США.



Під час слідства обвинуваченні погодились на угоду з прокурором і повністю визнали свою провину.



Для того, щоб пом’якшити покарання Віталій Мельничук згадав, що він багатодітний батько, волонтер відомого благодійного фонду «Добра справа» і перерахував на потреби Збройних сил України 100 тисяч гривень. Тож Луцький міськрайонний суд в особі судді Ярослава Артиша визнав Мельничука винним і присудив йому 119 тисяч гривень штрафу. Натомість, арешт з вилучених при затриманні коштів зняли. А це в перерахунку на національну валюту приблизно 161 тисяча гривень.



Лучанина Володимира Комарова засудили до трьох років позбавлення волі, одразу замінивши покарання іспитовим строком терміном в один рік.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: 8000 доларів за незаконний виїзд з країни: на Волині затримали двох організаторів злочинної схеми. ФОТО



Центр журналістських розслідувань «Сила правди» звернувся до благодійного фонду «Добра справа», щоб з’ясувати як так сталося, що їхній волонтер займався переправленням чоловіків за кордон під час війни і які заходи вживає організація задля уникнення подібних випадків. Однак директор фонду Юрій Слива поставився до запитання з підозрою.



«Я дивлюсь, щось щось ви дуже тісно хочете прив’язати нас до даної справи, мені хотілось би зрозуміти, чому?», – зазначив Юрій Слива у розмові.



Фонд «Добра справа» зареєстрований у 2017 році. Нині він займається підтримкою Збройних сил України і переселенців. Згідно з інформацією з офіційного сайту організації, він має щонайменше 800 волонтерів. Переважна частина з них – чоловіки. Є серед них і Віталій Мельничук.



«Дивіться, скажу Вам дуже просто – я поговорив з тим хлопчиною, і він каже, що так, він визнав свою провину, і йому присудили штраф. Тому, якщо говорити про те, чи будемо ми співпрацювати чи ні, я вважаю, що кожна людина має право на помилку, якщо вона її визнає – тоді цій людині честь і хвала, аби в подальшому не робила якихось таких речей», – вважає директор благодійного фонду.



Згодом Юрій Слива попросив не посилатися на його усний коментар, бо нібито недосконало вивчив справу, а надіслати офіційний запит щодо конкретного волонтера. Але і в офіційному листуванні риторика залишилась незмінною. Схоже, у фонді вирішили закрити очі на «недобру» справу свого волонтера і продовжити співпрацю.



«Жодних претензій до виконання благодійних проектів, до яких залучався волонтер, у нас немає. Згідно з умовами договору, передбачено, що благодійна організація не несе відповідальності за неправомірні вчинки та діяльність волонтера, яка не була погоджена із керівництвом фонду. Окрім того, фонд не має жодного юридичного відношення до особистих справ волонтера і їхніх юридичних наслідків. В контексті претензій правоохоронних органів до Мельничука В.А. щодо неправомірної поведінки, нам вказані обставини невідомі, до фонду жодного відношення не мають. А тому надати якісь коментарі з цього приводу не являється можливим», – йдеться в листі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині судили волонтера і пенсіонера за організацію схеми переправлення через державний кордон України військовозобов’язаних. Чоловіки від імені Державної міграційної служби проставляли в закордонні паспорти штампи про право на постійне проживання в США і країнах ЄС. Волонтер визнав провину і відбувся штрафом, який виявився меншим за суму зароблених на махінаціях коштів. А пенсіонер отримав три роки умовно.Про це стало відомо з вироків Луцького міськрайонного суду винесених наприкінці 2022 року, пише "Сила правди" Мешканець Княгининката пенсіонер з Луцьказаробляли на тому, що допомагали військовозобов’язаним виїхати за кордон. Перший шукав клієнтів, а другий ставив їм у закордонні паспорти відмітки від імені Державної міграційної служби. Вони свідчили про нібито взяття громадян України на консульський облік в Кракові та Сан-Франциско, Барселоні і Нью-Йорку, набуття права на постійне проживання в США, або Польщі. Згідно з матеріалами справи, такі послуги спільники надали щонайменше семи чоловікам. За це брали 800 доларів з людини. Проте клієнти з підробленими печатками погоріли під час спроби перетину кордону в Чернівецькій області.Організаторів схеми затримали у Луцьку 29 вересня 2022 року під час отримання грошей від чергового замовника. В їхньому авто виявили закордонний паспорт одного з клієнтів, 15 печаток, гроші в національній валюті сумою 118 тисяч 945 гривень та 1000 доларів США.Під час слідства обвинуваченні погодились на угоду з прокурором і повністю визнали свою провину.Для того, щоб пом’якшити покарання Віталій Мельничук згадав, що він багатодітний батько, волонтер відомого благодійного фонду «Добра справа» і перерахував на потреби Збройних сил України 100 тисяч гривень. Тож Луцький міськрайонний суд в особі судді Ярослава Артиша визнав Мельничука винним і присудив йому 119 тисяч гривень штрафу. Натомість, арешт з вилучених при затриманні коштів зняли. А це в перерахунку на національну валюту приблизно 161 тисяча гривень.Лучанина Володимира Комарова засудили до трьох років позбавлення волі, одразу замінивши покарання іспитовим строком терміном в один рік.Центр журналістських розслідувань «Сила правди» звернувся до благодійного фонду «Добра справа», щоб з’ясувати як так сталося, що їхній волонтер займався переправленням чоловіків за кордон під час війни і які заходи вживає організація задля уникнення подібних випадків. Однак директор фондупоставився до запитання з підозрою.«Я дивлюсь, щось щось ви дуже тісно хочете прив’язати нас до даної справи, мені хотілось би зрозуміти, чому?», – зазначив Юрій Слива у розмові.Фонд «Добра справа» зареєстрований у 2017 році. Нині він займається підтримкою Збройних сил України і переселенців. Згідно з інформацією з офіційного сайту організації, він має щонайменше 800 волонтерів. Переважна частина з них – чоловіки. Є серед них і Віталій Мельничук.«Дивіться, скажу Вам дуже просто – я поговорив з тим хлопчиною, і він каже, що так, він визнав свою провину, і йому присудили штраф. Тому, якщо говорити про те, чи будемо ми співпрацювати чи ні, я вважаю, що кожна людина має право на помилку, якщо вона її визнає – тоді цій людині честь і хвала, аби в подальшому не робила якихось таких речей», – вважає директор благодійного фонду.Згодом Юрій Слива попросив не посилатися на його усний коментар, бо нібито недосконало вивчив справу, а надіслати офіційний запит щодо конкретного волонтера. Але і в офіційному листуванні риторика залишилась незмінною. Схоже, у фонді вирішили закрити очі на «недобру» справу свого волонтера і продовжити співпрацю.«Жодних претензій до виконання благодійних проектів, до яких залучався волонтер, у нас немає. Згідно з умовами договору, передбачено, що благодійна організація не несе відповідальності за неправомірні вчинки та діяльність волонтера, яка не була погоджена із керівництвом фонду. Окрім того, фонд не має жодного юридичного відношення до особистих справ волонтера і їхніх юридичних наслідків. В контексті претензій правоохоронних органів до Мельничука В.А. щодо неправомірної поведінки, нам вказані обставини невідомі, до фонду жодного відношення не мають. А тому надати якісь коментарі з цього приводу не являється можливим», – йдеться в листі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію