8000 доларів за незаконний виїзд з країни: на Волині затримали двох організаторів злочинної схеми. ФОТО

8000 доларів за незаконний виїзд з країни: на Волині затримали двох організаторів злочинної схеми. ФОТО
Львівські поліцейські затримали двох організаторів злочинної «схеми» з незаконного перетину особами кордону на території АЗС міста Устилуг.

Про це повідомляють на сайті МВС.

До організації лочинної схеми причетні двоє мешканців Львівської та Волинської областей, які допомагали чоловікам безперешкодно виїхати до країни ЄС.

За розробленою фігурантами «схемою», перед пунктом пропуску «клієнта» забирав водій буса – учасник оборудки. Надалі під час паспортного контролю службовці не вносили відповідні відомості до інформаційної бази про перетин кордону певною особою, що надавало їй можливості безперешкодно виїхати за межі країни. Свої «послуги» за один «трансфер» зловмисники оцінювали у 8000 доларів США.
8000 доларів за незаконний виїзд з країни: на Волині затримали двох організаторів злочинної схеми. ФОТО

22 вересня оперативники УСР, слідчі поліції спільно з працівниками облуправління СБУ, Львівської митниці та Львівської обласної прокуратури затримали двох учасників злочинної групи на території АЗС міста Устилуг Волинської області. У них вилучили 8000 доларів США, одержаних від «клієнта». Обидва фігуранти затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
8000 доларів за незаконний виїзд з країни: на Волині затримали двох організаторів злочинної схеми. ФОТО

Їм повідомили підозри за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: виїзд за кордон, злочинна схема, Устилуг
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на наявність вибухівки перевіряли навчальні заклади. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:27
У Ковельському та Камінь-Каширському районах можуть відновити очне навчання
Сьогодні, 18:00
8000 доларів за незаконний виїзд з країни: на Волині затримали двох організаторів злочинної схеми. ФОТО
Сьогодні, 17:37
На Волині безвісти зникла пенсіонерка. ФОТО
Сьогодні, 17:36
Литва надала Україні БТР
Сьогодні, 17:22
Схожі новини
На Волині судять жителя Полтавщини за спробу незаконно перетнути кордон На Волині судять жителя Полтавщини за спробу незаконно перетнути кордон
20 вересень, 16:16
На волинській митниці кокер-спанієль виявив контрабанду канабісу. ВІДЕО На волинській митниці кокер-спанієль виявив контрабанду канабісу. ВІДЕО
15 вересень, 19:00
В «Устилузі» псевдостудент намагався підкупити прикордонницю В «Устилузі» псевдостудент намагався підкупити прикордонницю
15 вересень, 14:14
Через «Устилуг» 30-річний волинянин хотів провезти партію мобільних телефонів на більш ніж 350 тисяч Через «Устилуг» 30-річний волинянин хотів провезти партію мобільних телефонів на більш ніж 350 тисяч
15 вересень, 10:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку на наявність вибухівки перевіряли навчальні заклади. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:27
 0
У Ковельському та Камінь-Каширському районах можуть відновити очне навчання
Сьогодні, 18:00
 0
8000 доларів за незаконний виїзд з країни: на Волині затримали двох організаторів злочинної схеми. ФОТО
Сьогодні, 17:37
 0
На Волині безвісти зникла пенсіонерка. ФОТО
Сьогодні, 17:36
 0
Литва надала Україні БТР
Сьогодні, 17:22
 0
Медіа
відео
1/8