8000 доларів за незаконний виїзд з країни: на Волині затримали двох організаторів злочинної схеми. ФОТО





Про це



До організації лочинної схеми причетні двоє мешканців Львівської та Волинської областей, які допомагали чоловікам безперешкодно виїхати до країни ЄС.



За розробленою фігурантами «схемою», перед пунктом пропуску «клієнта» забирав водій буса – учасник оборудки. Надалі під час паспортного контролю службовці не вносили відповідні відомості до інформаційної бази про перетин кордону певною особою, що надавало їй можливості безперешкодно виїхати за межі країни. Свої «послуги» за один «трансфер» зловмисники оцінювали у 8000 доларів США.



22 вересня оперативники УСР, слідчі поліції спільно з працівниками облуправління СБУ, Львівської митниці та Львівської обласної прокуратури затримали двох учасників злочинної групи на території АЗС міста Устилуг Волинської області. У них вилучили 8000 доларів США, одержаних від «клієнта». Обидва фігуранти затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Їм повідомили підозри за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Львівські поліцейські затримали двох організаторів злочинної «схеми» з незаконного перетину особами кордону на території АЗС міста Устилуг.Про це повідомляють на сайті МВС.До організації лочинної схеми причетні двоє мешканців Львівської та Волинської областей, які допомагали чоловікам безперешкодно виїхати до країни ЄС.За розробленою фігурантами «схемою», перед пунктом пропуску «клієнта» забирав водій буса – учасник оборудки. Надалі під час паспортного контролю службовці не вносили відповідні відомості до інформаційної бази про перетин кордону певною особою, що надавало їй можливості безперешкодно виїхати за межі країни. Свої «послуги» за один «трансфер» зловмисники оцінювали у 8000 доларів США.22 вересня оперативники УСР, слідчі поліції спільно з працівниками облуправління СБУ, Львівської митниці та Львівської обласної прокуратури затримали двох учасників злочинної групи на території АЗС міста Устилуг Волинської області. У них вилучили 8000 доларів США, одержаних від «клієнта». Обидва фігуранти затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Їм повідомили підозри за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

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