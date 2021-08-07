На Волині безвісти зникла пенсіонерка. ФОТО

На Волині безвісти зникла пенсіонерка. ФОТО
Пішла з дому та не повернулася: на Волині поліцейські розшукують пенсіонерку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Співробітники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження Згоранець Ніни Степанівни, 1945 року народження, жительки села Хорохорин Луцького району. Жінка 24 вересня близько 13:00 вийшла з дому та не повернулася.

Прикмети: на вигляд 77 років, зріст 170 см, середньої тілобудови, волосся сиве.

Була одягнена: у халат як на фото, куртку жовтого кольору, брюки темного кольору, коричневі чоботи.

Особливі прикмети: має проблеми із пам’яттю, погано орієнтується в просторі, швидкий темп ходьби, не притаманний віку.

"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклу волинянку, невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 0332-24-22-95, 066-419-49-12, 050-232-82-42 або 102", - наголошують у поліції.

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Теги: Волинь, розшук, пенсіонерка, поліція
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