На Волині безвісти зникла пенсіонерка. ФОТО
Сьогодні, 17:36
Пішла з дому та не повернулася: на Волині поліцейські розшукують пенсіонерку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Співробітники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження Згоранець Ніни Степанівни, 1945 року народження, жительки села Хорохорин Луцького району. Жінка 24 вересня близько 13:00 вийшла з дому та не повернулася.
Прикмети: на вигляд 77 років, зріст 170 см, середньої тілобудови, волосся сиве.
Була одягнена: у халат як на фото, куртку жовтого кольору, брюки темного кольору, коричневі чоботи.
Особливі прикмети: має проблеми із пам’яттю, погано орієнтується в просторі, швидкий темп ходьби, не притаманний віку.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклу волинянку, невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 0332-24-22-95, 066-419-49-12, 050-232-82-42 або 102", - наголошують у поліції.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Співробітники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження Згоранець Ніни Степанівни, 1945 року народження, жительки села Хорохорин Луцького району. Жінка 24 вересня близько 13:00 вийшла з дому та не повернулася.
Прикмети: на вигляд 77 років, зріст 170 см, середньої тілобудови, волосся сиве.
Була одягнена: у халат як на фото, куртку жовтого кольору, брюки темного кольору, коричневі чоботи.
Особливі прикмети: має проблеми із пам’яттю, погано орієнтується в просторі, швидкий темп ходьби, не притаманний віку.
"Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклу волинянку, невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 0332-24-22-95, 066-419-49-12, 050-232-82-42 або 102", - наголошують у поліції.
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