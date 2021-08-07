На Волині безвісти зникла пенсіонерка. ФОТО

Пішла з дому та не повернулася: на Волині поліцейські розшукують пенсіонерку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Співробітники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження, 1945 року народження, жительки села Хорохорин Луцького району. Жінка 24 вересня близько 13:00 вийшла з дому та не повернулася.на вигляд 77 років, зріст 170 см, середньої тілобудови, волосся сиве.у халат як на фото, куртку жовтого кольору, брюки темного кольору, коричневі чоботи.має проблеми із пам’яттю, погано орієнтується в просторі, швидкий темп ходьби, не притаманний віку."Звертаємося до громадян, яким відома будь-яка інформація про безвісти зниклу волинянку, невідкладно повідомити поліцію за телефонами: 0332-24-22-95, 066-419-49-12, 050-232-82-42 або 102", - наголошують у поліції.