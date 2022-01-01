Литва надала Україні БТР
Сьогодні, 17:22
Влада Литви надала Україні півсотні бронетранспортерів M113.
Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, пише видання Delfi.
«Що стосується військової підтримки України, то Литва її підтримувала і підтримуватиме. Нагадаю, що буквально три дні тому наша бронетехніка, яку ми відправили, досягла України, і зараз цій країні передано 50 бронетранспортерів М113», - заявив міністр.
Очільник Міноборони запевнив, що Литва й надалі надаватиме Україні військову допомогу. За його словами, всі постачання техніки чи іншого озброєння Вільнюс обговорює із союзниками НАТО.
«Наша армія – це армія НАТО, її боєздатність також важлива для наших союзників. У результаті кожне обговорення, якщо воно стосується скорочення потенціалу, віддачі, доводиться обговорювати, як компенсуватимемо, до чого з союзниками. Є багато питань, які не можуть бути вирішені дуже швидко», – пояснив Анушаускас.
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Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, пише видання Delfi.
«Що стосується військової підтримки України, то Литва її підтримувала і підтримуватиме. Нагадаю, що буквально три дні тому наша бронетехніка, яку ми відправили, досягла України, і зараз цій країні передано 50 бронетранспортерів М113», - заявив міністр.
Очільник Міноборони запевнив, що Литва й надалі надаватиме Україні військову допомогу. За його словами, всі постачання техніки чи іншого озброєння Вільнюс обговорює із союзниками НАТО.
«Наша армія – це армія НАТО, її боєздатність також важлива для наших союзників. У результаті кожне обговорення, якщо воно стосується скорочення потенціалу, віддачі, доводиться обговорювати, як компенсуватимемо, до чого з союзниками. Є багато питань, які не можуть бути вирішені дуже швидко», – пояснив Анушаускас.
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