Литва надала Україні БТР

Литва надала Україні БТР
Влада Литви надала Україні півсотні бронетранспортерів M113.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, пише видання Delfi.

«Що стосується військової підтримки України, то Литва її підтримувала і підтримуватиме. Нагадаю, що буквально три дні тому наша бронетехніка, яку ми відправили, досягла України, і зараз цій країні передано 50 бронетранспортерів М113», - заявив міністр.

Очільник Міноборони запевнив, що Литва й надалі надаватиме Україні військову допомогу. За його словами, всі постачання техніки чи іншого озброєння Вільнюс обговорює із союзниками НАТО.

«Наша армія – це армія НАТО, її боєздатність також важлива для наших союзників. У результаті кожне обговорення, якщо воно стосується скорочення потенціалу, віддачі, доводиться обговорювати, як компенсуватимемо, до чого з союзниками. Є багато питань, які не можуть бути вирішені дуже швидко», – пояснив Анушаускас.

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Теги: Литва, БТР
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