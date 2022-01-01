У Ковельському та Камінь-Каширському районах можуть відновити очне навчання

У Ковельському та Камінь-Каширському районах можуть відновити очне навчання
Сьогодні, 26 вересня, на засіданні Ради оборони області розглянули питання щодо відновлення офлайн навчання у Ковельському та Камінь-Каширському районах.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Це питання порушили представники місцевої влади.

Кажуть, що є багато звернень батьків.

Нагадаємо, що рішенням Ради оборони області очне навчання в 50-ти кілометровій зоні північних районів було заборонено.

"Як і минулого разу, сьогодні рішення про можливе відновлення навчання у форматі офлайн також прийняли колегіально", - написав Погуляйко.

За його словами, попередньо керівникам районних військових адміністрацій доручили вивчити ситуацію щодо готовності укриттів, опитати батьків і лише тоді розглядати це питання. Також наголосили, що офлайн навчання можливе лише за наявності укриття, яке має висновки рятувальників.

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Теги: очне навчання, Камінь-Каширський, Ковельський район
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