У Ковельському та Камінь-Каширському районах можуть відновити очне навчання
Сьогодні, 18:00
Сьогодні, 26 вересня, на засіданні Ради оборони області розглянули питання щодо відновлення офлайн навчання у Ковельському та Камінь-Каширському районах.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Це питання порушили представники місцевої влади.
Кажуть, що є багато звернень батьків.
Нагадаємо, що рішенням Ради оборони області очне навчання в 50-ти кілометровій зоні північних районів було заборонено.
"Як і минулого разу, сьогодні рішення про можливе відновлення навчання у форматі офлайн також прийняли колегіально", - написав Погуляйко.
За його словами, попередньо керівникам районних військових адміністрацій доручили вивчити ситуацію щодо готовності укриттів, опитати батьків і лише тоді розглядати це питання. Також наголосили, що офлайн навчання можливе лише за наявності укриття, яке має висновки рятувальників.
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Це питання порушили представники місцевої влади.
Кажуть, що є багато звернень батьків.
Нагадаємо, що рішенням Ради оборони області очне навчання в 50-ти кілометровій зоні північних районів було заборонено.
"Як і минулого разу, сьогодні рішення про можливе відновлення навчання у форматі офлайн також прийняли колегіально", - написав Погуляйко.
За його словами, попередньо керівникам районних військових адміністрацій доручили вивчити ситуацію щодо готовності укриттів, опитати батьків і лише тоді розглядати це питання. Також наголосили, що офлайн навчання можливе лише за наявності укриття, яке має висновки рятувальників.
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