У Луцьку на наявність вибухівки перевіряли навчальні заклади. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку на наявність вибухівки перевіряли навчальні заклади. ФОТО. ВІДЕО
На електронні адреси чотирьох загальноосвітніх навчальних закладів Луцька 26 вересня надійшли електронні листи про "замінування".

Інформацію про це Суспільному підтвердив керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар.

З усіх шкіл, де працювали вибухотехніки евакуювали працівників та учнів. Вибухонебезпечних предметів не виявили.

Повідомлення про "замінування" у 26-й школі Луцька отримали орієнтовно о 13-й годині, – розповів директор Іван Леуш. Каже: на місці працювали поліцейські та вибухотехніки.
У Луцьку на наявність вибухівки перевіряли навчальні заклади. ФОТО. ВІДЕО

"Не так багато було дітей, слава Богу. Все зайняло десь 40-50 хвилин, не більше і нам дозволили працювати далі", – додав керівник навчального закладу.

Орієнтовно о 15-й годині повідомлення про "вибухівку" отримали вже у 14-му ліцеї Луцька. На той момент у школі було орієнтовно пів тисячі учнів, – каже директорка Марія Кардаш.
У Луцьку на наявність вибухівки перевіряли навчальні заклади. ФОТО. ВІДЕО

Кінолог із службовим собакою оглянув приміщення ззовні, середину закладу обстежили співробітники вибухотехнічної служби.


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Теги: вибухівка, замінування, навчальні заклади, Луцьк
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