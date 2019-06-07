У Луцьку на наявність вибухівки перевіряли навчальні заклади. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:27
На електронні адреси чотирьох загальноосвітніх навчальних закладів Луцька 26 вересня надійшли електронні листи про "замінування".
Інформацію про це Суспільному підтвердив керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар.
З усіх шкіл, де працювали вибухотехніки евакуювали працівників та учнів. Вибухонебезпечних предметів не виявили.
Повідомлення про "замінування" у 26-й школі Луцька отримали орієнтовно о 13-й годині, – розповів директор Іван Леуш. Каже: на місці працювали поліцейські та вибухотехніки.
"Не так багато було дітей, слава Богу. Все зайняло десь 40-50 хвилин, не більше і нам дозволили працювати далі", – додав керівник навчального закладу.
Орієнтовно о 15-й годині повідомлення про "вибухівку" отримали вже у 14-му ліцеї Луцька. На той момент у школі було орієнтовно пів тисячі учнів, – каже директорка Марія Кардаш.
Кінолог із службовим собакою оглянув приміщення ззовні, середину закладу обстежили співробітники вибухотехнічної служби.
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Інформацію про це Суспільному підтвердив керівник міського департаменту освіти Віталій Бондар.
З усіх шкіл, де працювали вибухотехніки евакуювали працівників та учнів. Вибухонебезпечних предметів не виявили.
Повідомлення про "замінування" у 26-й школі Луцька отримали орієнтовно о 13-й годині, – розповів директор Іван Леуш. Каже: на місці працювали поліцейські та вибухотехніки.
"Не так багато було дітей, слава Богу. Все зайняло десь 40-50 хвилин, не більше і нам дозволили працювати далі", – додав керівник навчального закладу.
Орієнтовно о 15-й годині повідомлення про "вибухівку" отримали вже у 14-му ліцеї Луцька. На той момент у школі було орієнтовно пів тисячі учнів, – каже директорка Марія Кардаш.
Кінолог із службовим собакою оглянув приміщення ззовні, середину закладу обстежили співробітники вибухотехнічної служби.
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