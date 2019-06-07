У Луцьку на наявність вибухівки перевіряли навчальні заклади. ФОТО. ВІДЕО





Інформацію про це Віталій Бондар.



З усіх шкіл, де працювали вибухотехніки евакуювали працівників та учнів. Вибухонебезпечних предметів не виявили.



Повідомлення про "замінування" у 26-й школі Луцька отримали орієнтовно о 13-й годині, – розповів директор Іван Леуш. Каже: на місці працювали поліцейські та вибухотехніки.



"Не так багато було дітей, слава Богу. Все зайняло десь 40-50 хвилин, не більше і нам дозволили працювати далі", – додав керівник навчального закладу.



Орієнтовно о 15-й годині повідомлення про "вибухівку" отримали вже у 14-му ліцеї Луцька. На той момент у школі було орієнтовно пів тисячі учнів, – каже директорка Марія Кардаш.



Кінолог із службовим собакою оглянув приміщення ззовні, середину закладу обстежили співробітники вибухотехнічної служби.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На електронні адреси чотирьох загальноосвітніх навчальних закладів Луцька 26 вересня надійшли електронні листи про "замінування".Інформацію про це Суспільному підтвердив керівник міського департаменту освітиЗ усіх шкіл, де працювали вибухотехніки евакуювали працівників та учнів. Вибухонебезпечних предметів не виявили.Повідомлення про "замінування" у 26-й школі Луцька отримали орієнтовно о 13-й годині, – розповів директор Іван Леуш. Каже: на місці працювали поліцейські та вибухотехніки."Не так багато було дітей, слава Богу. Все зайняло десь 40-50 хвилин, не більше і нам дозволили працювати далі", – додав керівник навчального закладу.Орієнтовно о 15-й годині повідомлення про "вибухівку" отримали вже у 14-му ліцеї Луцька. На той момент у школі було орієнтовно пів тисячі учнів, – каже директоркаКінолог із службовим собакою оглянув приміщення ззовні, середину закладу обстежили співробітники вибухотехнічної служби.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію