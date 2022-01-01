Росія вдарила по Первомайському: загинуло семеро людей. ФОТО





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В результаті удару по приватному сектору Первомайського, який стався близько 13:30, загинуло 7 людей, серед яких 15-річна дитина.



Трапились руйнування приватних осель, виникла пожежа у літній кухні на площі 20 кв.м., а також в автомобілі.



Рятувальники 45-ї Державної пожежно-рятувальної частини локалізували пожежу о 14:45. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.



26 вересня Первомайська і Куп'янська громади знову опинились під ворожими обстрілами.



Ворог обстріляв 2 населені пункти у Первомайській і Куп'янській громадах. Били реактивними системами залпового вогню із застосуванням заборонених касетних боєприпасів, а також важкої артилерії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Внаслідок ракетного удару, завданого росіянами по Первомайському Харківської області в понеділок удень, загинуло семеро людей.Про це повідомляють в ГУ ДСНС Харківщини.В результаті удару по приватному сектору Первомайського, який стався близько 13:30, загинуло 7 людей, серед яких 15-річна дитина.Трапились руйнування приватних осель, виникла пожежа у літній кухні на площі 20 кв.м., а також в автомобілі.Рятувальники 45-ї Державної пожежно-рятувальної частини локалізували пожежу о 14:45. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.26 вересня Первомайська і Куп'янська громади знову опинились під ворожими обстрілами.Ворог обстріляв 2 населені пункти у Первомайській і Куп'янській громадах. Били реактивними системами залпового вогню із застосуванням заборонених касетних боєприпасів, а також важкої артилерії.

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