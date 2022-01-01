Росія вдарила по Первомайському: загинуло семеро людей. ФОТО
Сьогодні, 19:22
Внаслідок ракетного удару, завданого росіянами по Первомайському Харківської області в понеділок удень, загинуло семеро людей.
Про це повідомляють в ГУ ДСНС Харківщини.
В результаті удару по приватному сектору Первомайського, який стався близько 13:30, загинуло 7 людей, серед яких 15-річна дитина.
Трапились руйнування приватних осель, виникла пожежа у літній кухні на площі 20 кв.м., а також в автомобілі.
Рятувальники 45-ї Державної пожежно-рятувальної частини локалізували пожежу о 14:45. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.
26 вересня Первомайська і Куп'янська громади знову опинились під ворожими обстрілами.
Ворог обстріляв 2 населені пункти у Первомайській і Куп'янській громадах. Били реактивними системами залпового вогню із застосуванням заборонених касетних боєприпасів, а також важкої артилерії.
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Про це повідомляють в ГУ ДСНС Харківщини.
В результаті удару по приватному сектору Первомайського, який стався близько 13:30, загинуло 7 людей, серед яких 15-річна дитина.
Трапились руйнування приватних осель, виникла пожежа у літній кухні на площі 20 кв.м., а також в автомобілі.
Рятувальники 45-ї Державної пожежно-рятувальної частини локалізували пожежу о 14:45. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.
26 вересня Первомайська і Куп'янська громади знову опинились під ворожими обстрілами.
Ворог обстріляв 2 населені пункти у Первомайській і Куп'янській громадах. Били реактивними системами залпового вогню із застосуванням заборонених касетних боєприпасів, а також важкої артилерії.
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