Росія вдарила по Первомайському: загинуло семеро людей. ФОТО

Росія вдарила по Первомайському: загинуло семеро людей. ФОТО
Внаслідок ракетного удару, завданого росіянами по Первомайському Харківської області в понеділок удень, загинуло семеро людей.

Про це повідомляють в ГУ ДСНС Харківщини.

В результаті удару по приватному сектору Первомайського, який стався близько 13:30, загинуло 7 людей, серед яких 15-річна дитина.

Трапились руйнування приватних осель, виникла пожежа у літній кухні на площі 20 кв.м., а також в автомобілі.
Росія вдарила по Первомайському: загинуло семеро людей. ФОТО

Рятувальники 45-ї Державної пожежно-рятувальної частини локалізували пожежу о 14:45. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

26 вересня Первомайська і Куп'янська громади знову опинились під ворожими обстрілами.

Ворог обстріляв 2 населені пункти у Первомайській і Куп'янській громадах. Били реактивними системами залпового вогню із застосуванням заборонених касетних боєприпасів, а також важкої артилерії.
Росія вдарила по Первомайському: загинуло семеро людей. ФОТО
Росія вдарила по Первомайському: загинуло семеро людей. ФОТО

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Теги: Росія, Первомайськ, обстріли
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