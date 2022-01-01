Помер колишній викладач ВНУ
Сьогодні, 20:23
Відійшов у вічність колишній викладач факультету фізичної культури, спорту та здоров'я ВНУ імені Лесі Українки.
Про це повідомили на сторінці факультету.
Йдеться про колишнього викладача, доцента кафедри спортивних ігор Володимира Олещука.
"Світлий, добрий спомин про Володимира Володимировича завжди житиме у серцях усіх, хто його знав, любив та поважав", - написали колишні колеги померлого на сторінці факультету.
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Про це повідомили на сторінці факультету.
Йдеться про колишнього викладача, доцента кафедри спортивних ігор Володимира Олещука.
"Світлий, добрий спомин про Володимира Володимировича завжди житиме у серцях усіх, хто його знав, любив та поважав", - написали колишні колеги померлого на сторінці факультету.
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