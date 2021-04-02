У Ковелі перекрили залізничний переїзд

У Ковелі перекрили залізничний переїзд
У місті Ковель перекрили рух транспорту через залізничний переїзд на вулиці 22 січня.

Про це повідомили у Ковельській міській раді.

Залізничний переїзд перекрили у зв’язку з продовженням ремонтних робіт залізничної колії, з 20:00 26 вересня до 20:00 3 жовтня.

Об’їзд буде здійснюватися згідно погодженої схеми.

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Теги: Волинь, Ковель, перекриття, залізничний переїзд
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