У Ковелі перекрили залізничний переїзд





Про це повідомили у Ковельській міській раді.



Залізничний переїзд перекрили у зв’язку з продовженням ремонтних робіт залізничної колії, з 20:00 26 вересня до 20:00 3 жовтня.



Об’їзд буде здійснюватися згідно погодженої схеми.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Ковель перекрили рух транспорту через залізничний переїзд на вулиці 22 січня.Про це повідомили у Ковельській міській раді.Залізничний переїзд перекрили у зв’язку з продовженням ремонтних робіт залізничної колії, з 20:00 26 вересня до 20:00 3 жовтня.Об’їзд буде здійснюватися згідно погодженої схеми.

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