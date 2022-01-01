Росіяни вдарили ракетами по Слов’янську та Краматорську. ВІДЕО





Про це повідомляє



«Російські окупанти практично одночасно нанесли удари по Краматорську та Слов’янську. У Краматорську рашисти вразили центр міста: одна ракета впала у парк скульптур «Народжені в Україні» авторства відомого митця з Донеччини В’ячеслава Гутирі, інша влучила у 5-поверхівку… Внаслідок прямого влучання ракети зруйновано стіну в одній із квартир 5-поверхівки, 4 людини зазнали поранень», – йдеться в повідомленні.



У будинку вибито щонайменше 34 вікна, частково пошкоджено покрівлюь в держадміністрації, вказуют.



«Скульптури (у парку – ред.) вцілили, лише деякі посічені уламками», – йдеться в повідомленні.



У Слов’янську під обстріл потрапив житловий масив у середмісті. Пошкоджені щонайменше три будівлі. Інформація стосовно постраждалих уточнюється.



Раніше про обстріл Слов’янська повідомив і голова військової адміністрації Вадим Лях. На початку вересня він казав, що у Слов’янську залишилось близько 20 тисяч мешканців, а до повномасштабної війни було 100 тисяч.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська завдали ракетних ударів по центру Краматорська, в результаті чого четверо людей зазнали поранень.Про це повідомляє Радіо Свобода , посилаючись на пресслужбу Донецької облдержадміністрації.«Російські окупанти практично одночасно нанесли удари по Краматорську та Слов’янську. У Краматорську рашисти вразили центр міста: одна ракета впала у парк скульптур «Народжені в Україні» авторства відомого митця з Донеччини В’ячеслава Гутирі, інша влучила у 5-поверхівку… Внаслідок прямого влучання ракети зруйновано стіну в одній із квартир 5-поверхівки, 4 людини зазнали поранень», – йдеться в повідомленні.У будинку вибито щонайменше 34 вікна, частково пошкоджено покрівлюь в держадміністрації, вказуют.«Скульптури (у парку – ред.) вцілили, лише деякі посічені уламками», – йдеться в повідомленні.У Слов’янську під обстріл потрапив житловий масив у середмісті. Пошкоджені щонайменше три будівлі. Інформація стосовно постраждалих уточнюється.Раніше про обстріл Слов’янська повідомив і голова військової адміністрації Вадим Лях. На початку вересня він казав, що у Слов’янську залишилось близько 20 тисяч мешканців, а до повномасштабної війни було 100 тисяч.

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