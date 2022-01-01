Луцькі спецпризначенці отримали бойові шеврони (ФОТО)

Луцькі спецпризначенці отримали бойові шеврони (ФОТО)
Воїнам окремого загону спеціального призначення «Любарт» вручили бойові шеврони.

Про це бійці повідомляють у своєму фейсбуці.

«У всі часи, для кожного українського воїна, було за честь стояти пліч-о-пліч з побратимами та боронити рідну землю в складі однієї бойової одиниці. Тож вітаємо наших бійців та бажаємо бути гідними воїнами! Носіть з честю цей шеврон та здобувайте бойову славу для ОЗСП "Любарт"! – пишуть військові.
Луцькі спецпризначенці отримали бойові шеврони (ФОТО)
Луцькі спецпризначенці отримали бойові шеврони (ФОТО)

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Теги: Любарт, шеврони
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