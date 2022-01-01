Луцькі спецпризначенці отримали бойові шеврони (ФОТО)





Про це бійці



«У всі часи, для кожного українського воїна, було за честь стояти пліч-о-пліч з побратимами та боронити рідну землю в складі однієї бойової одиниці. Тож вітаємо наших бійців та бажаємо бути гідними воїнами! Носіть з честю цей шеврон та здобувайте бойову славу для ОЗСП "Любарт"! – пишуть військові.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Воїнам окремого загону спеціального призначення «Любарт» вручили бойові шеврони.Про це бійці повідомляють у своєму фейсбуці.«У всі часи, для кожного українського воїна, було за честь стояти пліч-о-пліч з побратимами та боронити рідну землю в складі однієї бойової одиниці. Тож вітаємо наших бійців та бажаємо бути гідними воїнами! Носіть з честю цей шеврон та здобувайте бойову славу для ОЗСП "Любарт"! – пишуть військові.

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