Погода на завтра, 27 вересня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
У Луцьку 27 вересня на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.
Про це інформує Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 10°С до 15°С.
Народний прогноз погоди: 27 вересня відзначається свято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. У народі цей день називався Треті осенини або Здвиження (врожай до цього дня має бути "здвинутим" у погріб). Якщо 27 вересня дує північний вітер, то літо буде теплим. У народі говорили: "Воздвиження осінь назустріч зимі рухає".
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Про це інформує Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі підніметься від 10°С до 15°С.
Народний прогноз погоди: 27 вересня відзначається свято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. У народі цей день називався Треті осенини або Здвиження (врожай до цього дня має бути "здвинутим" у погріб). Якщо 27 вересня дує північний вітер, то літо буде теплим. У народі говорили: "Воздвиження осінь назустріч зимі рухає".
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