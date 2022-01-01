Погода на завтра, 27 вересня, у Луцьку

Погода на завтра, 27 вересня, у Луцьку
У Луцьку 27 вересня на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.

Про це інформує Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі підніметься від 10°С до 15°С.

Народний прогноз погоди: 27 вересня відзначається свято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. У народі цей день називався Треті осенини або Здвиження (врожай до цього дня має бути "здвинутим" у погріб). Якщо 27 вересня дує північний вітер, то літо буде теплим. У народі говорили: "Воздвиження осінь назустріч зимі рухає".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода на завтра, 27 вересня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
Росія вдарила по Первомайському: загинуло семеро людей. ФОТО
Сьогодні, 19:22
ЗСУ вдарили по 13 районах зосередження живої сили ворога: яка ситуація на усіх напрямках
Сьогодні, 18:55
У Луцьку на наявність вибухівки перевіряли навчальні заклади. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:27
У Ковельському та Камінь-Каширському районах можуть відновити очне навчання
Сьогодні, 18:00
Схожі новини
Погода на завтра, 26 вересня, у Луцьку Погода на завтра, 26 вересня, у Луцьку
25 вересень, 20:00
Погода на завтра, 25 вересня, у Луцьку Погода на завтра, 25 вересня, у Луцьку
24 вересень, 20:00
Погода на завтра, 24 вересня, у Луцьку Погода на завтра, 24 вересня, у Луцьку
23 вересень, 20:00
Погода на завтра, 23 вересня, у Луцьку та Волинській області Погода на завтра, 23 вересня, у Луцьку та Волинській області
22 вересень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода на завтра, 27 вересня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
 0
Росія вдарила по Первомайському: загинуло семеро людей. ФОТО
Сьогодні, 19:22
 0
ЗСУ вдарили по 13 районах зосередження живої сили ворога: яка ситуація на усіх напрямках
Сьогодні, 18:55
 0
У Луцьку на наявність вибухівки перевіряли навчальні заклади. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:27
 0
У Ковельському та Камінь-Каширському районах можуть відновити очне навчання
Сьогодні, 18:00
 0
Медіа
відео
1/8