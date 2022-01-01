Погода на завтра, 27 вересня, у Луцьку

У Луцьку 27 вересня на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Удень, можливо, пройде дрібний дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора.Про це інформує Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі підніметься від 10°С до 15°С.Народний прогноз погоди: 27 вересня відзначається свято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. У народі цей день називався Треті осенини або Здвиження (врожай до цього дня має бути "здвинутим" у погріб). Якщо 27 вересня дує північний вітер, то літо буде теплим. У народі говорили: "Воздвиження осінь назустріч зимі рухає".