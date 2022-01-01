До мільйона гривень ‒ на власну справу ветеранам: добрі новини від ВолиньPost за 26 вересня

До мільйона гривень ‒ на власну справу ветеранам: добрі новини від ВолиньPost за 26 вересня
Збройні сили України безперервно нищать ворога, захищаючи Батьківщину уже двісті п'ятнадцятий день. Радіємо кожній перемозі наших вояків і щиро віримо, що незабаром святкуватимемо головну!

А поки продовжуємо посилено працювати і щовечора нагадувати своїм читачам про найдобріші новини цього дня, 26 вересня.

ЗСУ вдарили по 5 складах боєприпасів росіян

Склади з боєприпасами знищили в Алчевську, Скадовську, Херсонському і Бериславському районах Херсонської області і Токмакському районі Запоріжжя.

Захисники накрили вогнем базу росіян у Скадовському районі, штаб - у Снігурівському районі Миколаївщини та командний пункт ворога у Бериславському районі.

Росія за минулу добу втратила 500 військових, 15 танків та 4 гелікоптери

Росія у війні проти України втратила вже понад 57 тисяч військовослужбовців. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.09 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 57 200 (+500) осіб;
танків ‒ 2 290 (+15) од;
бойових броньованих машин ‒ 4 857 (+25) од;
артилерійських систем – 1 369 (+1) од;
РСЗВ – 330 (+2) од;
засобів ППО ‒ 172 (+1) од;
літаків – 260 (+1) од;
гелікоптерів – 224 (+4) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 970 (+4);
крилатих ракет ‒ 241 (+0);
кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 3711 (+10) од;
спеціальної техніки ‒ 131 (+1).

Кому з освітян Луцької громади присвоїли стипендії та іменні премії міського голови. ПРІЗВИЩА

У Луцькраді затвердили список педагогічних працівників, яким призначаються стипендії та іменні премії міського голови на 2022/2023 навчальний рік. Цьогоріч таких педагогів – аж 30.

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Ветерани війни або члени сімей загиблих Героїв можуть отримати до 1 мільйона на власний бізнес

Український ветеранський фонд, що діє при Мінветеранів, запустив конкурсну програму макрофінансування «Варто». Ветерани та члени сімей полеглих Захисників і Захисниць можуть отримати від 500 тисяч до мільйона гривень на розвиток бізнесу.

Подача заявок триває до 5 жовтня 2022 року, а наприкінці місяця будуть оголошені переможці конкурсу. Перші транші можна буде отримати вже до кінця цього року.

Умови конкурсу, а також необхідні документи – за посиланням.

Лучанка Анастасія Коновальчук здобула «бронзу» на ЧС з французького боксу. ФОТО

Луцька спортсменка Анастасія Коновальчук здобула «бронзу» Чемпіонату світу з французького боксу "Сават".

На Чемпіонаті світу брали участь 43-країни учасниці. Україну представляла лучанка.

Анастасія виборола заповітну ліцензію для України на Всесвітні Ігри Єдиноборств 2023.

«Майже літо»: синоптики прогнозують в Україні значне потепління

Атмосферні фронти зумовлять завтра, 27 вересня, періодичні дощі в більшості областей України, але в окремих регіонах очікують значне потепління.

"Надалі буде тепліше, загалом тиждень відзначиться комфортною температурою повітря та навіть можна сподіватися на сонячні прояснення серед локальних дощів та красиве небо з неймовірно красивими осінніми хмарами та веселками", - розповіла українська синоптикиня Наталія Діденко.

Волиняни на командному чемпіонаті України з легкої атлетики здобули 6 медалей. ФОТО

Волинські спортсмени здобули шість медалей на командному чемпіонаті України з легкої атлетики серед дорослих та найближчих вікових груп.

У біговій програмі на 100 метрів та на 200 метрів Ерік Костриця здобув дві срібні нагороди.

У метанні молота серед жінок перемогу виборола Ірина Климець, друге місце посіла Олена Хамаза та третє місце Юлія Шатохіна. Усі спортсменки вихованки волинської школи вищої спортивної майстерності.

У метанні молота серед юнаків другу сходинку посів Євгеній Літвін.


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