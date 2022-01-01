До мільйона гривень ‒ на власну справу ветеранам: добрі новини від ВолиньPost за 26 вересня

Збройні сили України безперервно нищать ворога, захищаючи Батьківщину уже двісті п'ятнадцятий день. Радіємо кожній перемозі наших вояків і щиро віримо, що незабаром святкуватимемо головну!А поки продовжуємо посилено працювати і щовечора нагадувати своїм читачам про найдобріші новини цього дня,Склади з боєприпасами знищили в Алчевську, Скадовську, Херсонському і Бериславському районах Херсонської області і Токмакському районі Запоріжжя.Захисники накрили вогнем базу росіян у Скадовському районі, штаб - у Снігурівському районі Миколаївщини та командний пункт ворога у Бериславському районі.Росія у війні проти України втратила вже понад 57 тисяч військовослужбовців. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.09 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 57 200 (+500) осіб;танків ‒ 2 290 (+15) од;бойових броньованих машин ‒ 4 857 (+25) од;артилерійських систем – 1 369 (+1) од;РСЗВ – 330 (+2) од;засобів ППО ‒ 172 (+1) од;літаків – 260 (+1) од;гелікоптерів – 224 (+4) од;БПЛА оперативно-тактичного рівня – 970 (+4);крилатих ракет ‒ 241 (+0);кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од;автомобільної техніки та автоцистерн – 3711 (+10) од;спеціальної техніки ‒ 131 (+1).У Луцькраді затвердили список педагогічних працівників, яким призначаються стипендії та іменні премії міського голови на 2022/2023 навчальний рік. Цьогоріч таких педагогів – аж 30.Український ветеранський фонд, що діє при Мінветеранів, запустив конкурсну програму макрофінансування «Варто». Ветерани та члени сімей полеглих Захисників і Захисниць можуть отримати від 500 тисяч до мільйона гривень на розвиток бізнесу.Подача заявок триває, а наприкінці місяця будуть оголошені переможці конкурсу. Перші транші можна буде отримати вже до кінця цього року.Умови конкурсу, а також необхідні документи – заЛуцька спортсменказдобула «бронзу» Чемпіонату світу з французького боксу "Сават".На Чемпіонаті світу брали участь 43-країни учасниці. Україну представляла лучанка.Анастасія виборола заповітну ліцензію для України на Всесвітні Ігри Єдиноборств 2023.Атмосферні фронти зумовлять завтра, 27 вересня, періодичні дощі в більшості областей України, але в окремих регіонах очікують значне потепління."Надалі буде тепліше, загалом тиждень відзначиться комфортною температурою повітря та навіть можна сподіватися на сонячні прояснення серед локальних дощів та красиве небо з неймовірно красивими осінніми хмарами та веселками", - розповіла українська синоптикиняВолинські спортсмени здобули шість медалей на командному чемпіонаті України з легкої атлетики серед дорослих та найближчих вікових груп.У біговій програмі на 100 метрів та на 200 метрівздобув дві срібні нагороди.У метанні молота серед жінок перемогу виборола, друге місце посілата третє місце. Усі спортсменки вихованки волинської школи вищої спортивної майстерності.У метанні молота серед юнаків другу сходинку посів