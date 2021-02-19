«Майже літо»: синоптики прогнозують в Україні значне потепління

«Майже літо»: синоптики прогнозують в Україні значне потепління
Атмосферні фронти зумовлять завтра, 27 вересня, періодичні дощі в більшості областей України, але в декотрих регіонах очікується значне потепління.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

"Літо, майже літо, прийде завтра в Україну. У південній частині 27-го вересня очікується +20+26 градусів. У східних областях - +18+21 градусів. У центральних областях передбачається +15+20 градусів.
У північних та західних областях повітря буде свіжішим, +12+16 градусів", - спрогнозувала синоптикиня.

У Києві завтра очікується дощ та прохолодна погода з максимальною температурою повітря +13,+14 градусів.

"Надалі буде тепліше, загалом тиждень відзначиться комфортною температурою повітря та навіть можна сподіватися на сонячні прояснення серед локальних дощів та красиве небо з неймовірно красивими осінніми хмарами та веселками", - розповіла Наталія Діденко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, погода, потепління, варте уваги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ексочільниця податкової на Волині виграла суд про поновлення на посаді
Сьогодні, 15:29
«Майже літо»: синоптики прогнозують в Україні значне потепління
Сьогодні, 15:15
Волинські хірурги видалили пацієнтці понад 80 каменів з жовчного міхура
Сьогодні, 14:50
На Волині автомобіль злетів у кювет: вибухнуло колесо
Сьогодні, 14:33
Житель Запоріжжя збирав кошти росіянам на безпілотник
Сьогодні, 14:12
Схожі новини
В Україну йде різке потепління В Україну йде різке потепління
19 лютий, 2021, 11:33
Синоптик розповів, що з 11 грудня погода в Україні зміниться Синоптик розповів, що з 11 грудня погода в Україні зміниться
07 грудень, 2020, 15:04
До +17 градусів: в Україну повертається потепління До +17 градусів: в Україну повертається потепління
17 березень, 2020, 13:17
В Україну повертається потепління, – синоптик В Україну повертається потепління, – синоптик
25 лютий, 2020, 11:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ексочільниця податкової на Волині виграла суд про поновлення на посаді
Сьогодні, 15:29
 0
«Майже літо»: синоптики прогнозують в Україні значне потепління
Сьогодні, 15:15
 0
Волинські хірурги видалили пацієнтці понад 80 каменів з жовчного міхура
Сьогодні, 14:50
 0
На Волині автомобіль злетів у кювет: вибухнуло колесо
Сьогодні, 14:33
 0
Житель Запоріжжя збирав кошти росіянам на безпілотник
Сьогодні, 14:12
 0
Медіа
відео
1/8