«Майже літо»: синоптики прогнозують в Україні значне потепління
Сьогодні, 15:15
Атмосферні фронти зумовлять завтра, 27 вересня, періодичні дощі в більшості областей України, але в декотрих регіонах очікується значне потепління.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
"Літо, майже літо, прийде завтра в Україну. У південній частині 27-го вересня очікується +20+26 градусів. У східних областях - +18+21 градусів. У центральних областях передбачається +15+20 градусів.
У північних та західних областях повітря буде свіжішим, +12+16 градусів", - спрогнозувала синоптикиня.
У Києві завтра очікується дощ та прохолодна погода з максимальною температурою повітря +13,+14 градусів.
"Надалі буде тепліше, загалом тиждень відзначиться комфортною температурою повітря та навіть можна сподіватися на сонячні прояснення серед локальних дощів та красиве небо з неймовірно красивими осінніми хмарами та веселками", - розповіла Наталія Діденко.
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Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
"Літо, майже літо, прийде завтра в Україну. У південній частині 27-го вересня очікується +20+26 градусів. У східних областях - +18+21 градусів. У центральних областях передбачається +15+20 градусів.
У північних та західних областях повітря буде свіжішим, +12+16 градусів", - спрогнозувала синоптикиня.
У Києві завтра очікується дощ та прохолодна погода з максимальною температурою повітря +13,+14 градусів.
"Надалі буде тепліше, загалом тиждень відзначиться комфортною температурою повітря та навіть можна сподіватися на сонячні прояснення серед локальних дощів та красиве небо з неймовірно красивими осінніми хмарами та веселками", - розповіла Наталія Діденко.
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