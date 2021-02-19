«Майже літо»: синоптики прогнозують в Україні значне потепління





Про це Наталка Діденко.



"Літо, майже літо, прийде завтра в Україну. У південній частині 27-го вересня очікується +20+26 градусів. У східних областях - +18+21 градусів. У центральних областях передбачається +15+20 градусів.

У північних та західних областях повітря буде свіжішим, +12+16 градусів", - спрогнозувала синоптикиня.



У Києві завтра очікується дощ та прохолодна погода з максимальною температурою повітря +13,+14 градусів.



"Надалі буде тепліше, загалом тиждень відзначиться комфортною температурою повітря та навіть можна сподіватися на сонячні прояснення серед локальних дощів та красиве небо з неймовірно красивими осінніми хмарами та веселками", - розповіла Наталія Діденко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Атмосферні фронти зумовлять завтра, 27 вересня, періодичні дощі в більшості областей України, але в декотрих регіонах очікується значне потепління.Про це повідомила синоптик"Літо, майже літо, прийде завтра в Україну. У південній частині 27-го вересня очікується +20+26 градусів. У східних областях - +18+21 градусів. У центральних областях передбачається +15+20 градусів.У північних та західних областях повітря буде свіжішим, +12+16 градусів", - спрогнозувала синоптикиня.У Києві завтра очікується дощ та прохолодна погода з максимальною температурою повітря +13,+14 градусів."Надалі буде тепліше, загалом тиждень відзначиться комфортною температурою повітря та навіть можна сподіватися на сонячні прояснення серед локальних дощів та красиве небо з неймовірно красивими осінніми хмарами та веселками", - розповіла Наталія Діденко.

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