У Луцьку два сквери отримають назви

У Луцьку два сквери отримають назви
Комісія з впорядкування назв вулиць Луцької міської територіальної громади пропонує найменувати два сквери обласного центру Волині.

Про це інформують у Луцькраді.

Перший, що розміщений на проспекті Волі, де встановлено пам’ятник королеві Анні Ярославні, пропонують назвати сквером Королеви Анни.

Інший — на вулиці Ковельській. Його можуть найменувати на честь Генерала Владислава Андерса. З такою ініціативою до комісії звернулась ГО “Волинський Клуб Автомобільний”.

Окрім того, в місті планують перейменувати кілька вулиць. Зокрема, верхню частину вулиці Добролюбова хочуть приєднати до вулиці Долинної, а нижню частину — перейменувати на вулицю Надставкову.

Вулицю Ярмолової хочуть приєднати до вулиці Саксаганського, частину вулиці Нікішева перейменувати на вулицю Леся Танюка. Тим часом іншу частину вулиці Нікішева, а також частини вулиць Говорова та Балакірєва назвати вулицею Пантелеймона Куліша. Ще частину вулиці Балакірєва хочуть перейменувати на провулок Кулішівка.

Також частину вулиці Мамсурова планують перейменувати на вулицю Магістральну, ще частину Мамсурова на вулицю Окружну. Нові назви можуть мати й вулиці Ковпака та Боженка. Їх планують назвати Крайньою та Виробничою відповідно. Разом з тим, частину вулиці Станіславського планують приєднати до вулиці Гостинної, а частину вулиці Можайського перейменувати на провулок Авіаторів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: сквери, Луцьк, назви
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
З жовтня в Україні зросте мінімальна зарплата
Сьогодні, 16:33
Волиняни на командному чемпіонаті України з легкої атлетики здобули 6 медалей. ФОТО
Сьогодні, 16:09
У Луцьку два сквери отримають назви
Сьогодні, 15:44
Ексочільниця податкової на Волині виграла суд про поновлення на посаді
Сьогодні, 15:29
«Майже літо»: синоптики прогнозують в Україні значне потепління
Сьогодні, 15:15
Схожі новини
Догляд за парками та скверами у Луцьку хотіли віддати у руки приватних підприємств Догляд за парками та скверами у Луцьку хотіли віддати у руки приватних підприємств
27 січень, 2021, 10:58
У Луцьку плануються три нові сквери У Луцьку плануються три нові сквери
17 лютий, 2016, 20:37
Кому з освітян Луцької громади присвоїли стипендії та іменні премії міського голови. ПРІЗВИЩА Кому з освітян Луцької громади присвоїли стипендії та іменні премії міського голови. ПРІЗВИЩА
Сьогодні, 12:27
Військову Мамонову, яка народила у Луцьку, переводять з реанімації Військову Мамонову, яка народила у Луцьку, переводять з реанімації
Сьогодні, 11:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Віталієм Кавкою. ФОТО
Сьогодні, 17:05
 0
З жовтня в Україні зросте мінімальна зарплата
Сьогодні, 16:33
 0
Волиняни на командному чемпіонаті України з легкої атлетики здобули 6 медалей. ФОТО
Сьогодні, 16:09
 0
У Луцьку два сквери отримають назви
Сьогодні, 15:44
 0
Ексочільниця податкової на Волині виграла суд про поновлення на посаді
Сьогодні, 15:29
 0
Медіа
відео
1/8