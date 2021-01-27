У Луцьку два сквери отримають назви

Комісія з впорядкування назв вулиць Луцької міської територіальної громади пропонує найменувати два сквери обласного центру Волині.Про це інформують у Луцькраді.Перший, що розміщений на проспекті Волі, де встановлено пам’ятник королеві Анні Ярославні, пропонують назвати сквером Королеви Анни.Інший — на вулиці Ковельській. Його можуть найменувати на честь Генерала Владислава Андерса. З такою ініціативою до комісії звернулась ГО “Волинський Клуб Автомобільний”.Окрім того, в місті планують перейменувати кілька вулиць. Зокрема, верхню частину вулиці Добролюбова хочуть приєднати до вулиці Долинної, а нижню частину — перейменувати на вулицю Надставкову.Вулицю Ярмолової хочуть приєднати до вулиці Саксаганського, частину вулиці Нікішева перейменувати на вулицю Леся Танюка. Тим часом іншу частину вулиці Нікішева, а також частини вулиць Говорова та Балакірєва назвати вулицею Пантелеймона Куліша. Ще частину вулиці Балакірєва хочуть перейменувати на провулок Кулішівка.Також частину вулиці Мамсурова планують перейменувати на вулицю Магістральну, ще частину Мамсурова на вулицю Окружну. Нові назви можуть мати й вулиці Ковпака та Боженка. Їх планують назвати Крайньою та Виробничою відповідно. Разом з тим, частину вулиці Станіславського планують приєднати до вулиці Гостинної, а частину вулиці Можайського перейменувати на провулок Авіаторів.