Волиняни на командному чемпіонаті України з легкої атлетики здобули 6 медалей. ФОТО
Сьогодні, 16:09
Волинські спортсмени здобули шість медалей на командному чемпіонаті України з легкої атлетики серед дорослих та найближчих вікових груп.
Про це повідомили в обласній школі вищої спортивної майстерності.
У біговій програмі на 100 метрів та на 200 метрів Ерік Костриця здобув дві срібні нагороди.
У метанні молота серед жінок перемогу виборола Ірина Климець, друге місце посіла Олена Хамаза та третє місце Юлія Шатохіна. Усі спортсменки вихованки волинської школи вищої спортивної майстерності.
У метанні молота серед юнаків другу сходинку посів Євгеній Літвін.
Змагання відбулися 24-25 вересня у Львові.
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Про це повідомили в обласній школі вищої спортивної майстерності.
У біговій програмі на 100 метрів та на 200 метрів Ерік Костриця здобув дві срібні нагороди.
У метанні молота серед жінок перемогу виборола Ірина Климець, друге місце посіла Олена Хамаза та третє місце Юлія Шатохіна. Усі спортсменки вихованки волинської школи вищої спортивної майстерності.
У метанні молота серед юнаків другу сходинку посів Євгеній Літвін.
Змагання відбулися 24-25 вересня у Львові.
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