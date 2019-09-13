Волиняни на командному чемпіонаті України з легкої атлетики здобули 6 медалей. ФОТО





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У біговій програмі на 100 метрів та на 200 метрів Ерік Костриця здобув дві срібні нагороди.



У метанні молота серед жінок перемогу виборола Ірина Климець, друге місце посіла Олена Хамаза та третє місце Юлія Шатохіна. Усі спортсменки вихованки волинської школи вищої спортивної майстерності.



У метанні молота серед юнаків другу сходинку посів Євгеній Літвін.



Змагання відбулися 24-25 вересня у Львові.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські спортсмени здобули шість медалей на командному чемпіонаті України з легкої атлетики серед дорослих та найближчих вікових груп.Про це повідомили в обласній школі вищої спортивної майстерності.У біговій програмі на 100 метрів та на 200 метрівздобув дві срібні нагороди.У метанні молота серед жінок перемогу виборола, друге місце посілата третє місце. Усі спортсменки вихованки волинської школи вищої спортивної майстерності.У метанні молота серед юнаків другу сходинку посівЗмагання відбулися 24-25 вересня у Львові.

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