Волиняни на командному чемпіонаті України з легкої атлетики здобули 6 медалей. ФОТО

Волиняни на командному чемпіонаті України з легкої атлетики здобули 6 медалей. ФОТО
Волинські спортсмени здобули шість медалей на командному чемпіонаті України з легкої атлетики серед дорослих та найближчих вікових груп.

Про це повідомили в обласній школі вищої спортивної майстерності.

У біговій програмі на 100 метрів та на 200 метрів Ерік Костриця здобув дві срібні нагороди.

У метанні молота серед жінок перемогу виборола Ірина Климець, друге місце посіла Олена Хамаза та третє місце Юлія Шатохіна. Усі спортсменки вихованки волинської школи вищої спортивної майстерності.
Волиняни на командному чемпіонаті України з легкої атлетики здобули 6 медалей. ФОТО
Волиняни на командному чемпіонаті України з легкої атлетики здобули 6 медалей. ФОТО

У метанні молота серед юнаків другу сходинку посів Євгеній Літвін.
Волиняни на командному чемпіонаті України з легкої атлетики здобули 6 медалей. ФОТО


Змагання відбулися 24-25 вересня у Львові.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: легка атлетика, волиняни
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як луцький відеограф заради перемоги сів за швейну машинку
«Сам Всесвіт хоче, аби Україна перемогла». Історія волонтерства співзасновниці унікального луцького кафе
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Віталієм Кавкою. ФОТО
Сьогодні, 17:05
З жовтня в Україні зросте мінімальна зарплата
Сьогодні, 16:33
Волиняни на командному чемпіонаті України з легкої атлетики здобули 6 медалей. ФОТО
Сьогодні, 16:09
У Луцьку два сквери отримають назви
Сьогодні, 15:44
Ексочільниця податкової на Волині виграла суд про поновлення на посаді
Сьогодні, 15:29
Схожі новини
Волиняни-паралімпійці поїдуть на чемпіонат світу з легкої атлетики. ФОТО Волиняни-паралімпійці поїдуть на чемпіонат світу з легкої атлетики. ФОТО
13 вересень, 2019, 13:52
Волиняни посіли 6-те загальнокомандне місце на чемпіонаті України з легкої атлетики Волиняни посіли 6-те загальнокомандне місце на чемпіонаті України з легкої атлетики
23 липень, 2018, 11:05
Волиняни здобули три медалі на чемпіонаті України з легкої атлетики Волиняни здобули три медалі на чемпіонаті України з легкої атлетики
21 вересень, 20:33
На Волині за тиждень від коронавірусу померли 7 людей На Волині за тиждень від коронавірусу померли 7 людей
19 вересень, 13:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині попрощалися із загиблим Героєм Віталієм Кавкою. ФОТО
Сьогодні, 17:05
 0
З жовтня в Україні зросте мінімальна зарплата
Сьогодні, 16:33
 0
Волиняни на командному чемпіонаті України з легкої атлетики здобули 6 медалей. ФОТО
Сьогодні, 16:09
 0
У Луцьку два сквери отримають назви
Сьогодні, 15:44
 0
Ексочільниця податкової на Волині виграла суд про поновлення на посаді
Сьогодні, 15:29
 0
Медіа
відео
1/8