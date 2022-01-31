Ексочільниця податкової на Волині виграла суд про поновлення на посаді

Світлана Савчук виборола право обіймати свою посаду через суд. Вона переконує, що заяву на звільнення писала під тиском та без дати.



Відповідне рішення ухвалив Волинський окружний адміністративний суд 8 серпня, пише



28 лютого ексочільниця податкової Волині звернулася до суду з проханням скасувати наказ про її звільнення, поновити її на посаді, виплатити заробітну плату у сумі 66 тисяч гривень на місяць, стягнути з податкової 35 тисяч за час вимушеного прогулу.



Світлану Савчук звільнили за згодою сторін 31 січня. Жінка переконує, що заяву її змусили написати під тиском, текст диктували, а дату попросили не ставити посилаючись на «довіру» до керівництва Державної податкової служби України.



«Дослідивши наявну в матеріалах справи заяву Світлани Савчук про звільнення її із займаної посади, суд встановив, що позивач просить звільнити її за угодою сторін з 01.02.2022. Водночас, оскаржуваним у справі наказом від 31.01.2022 № 85-о Світлану Савчук звільнено за угодою сторін, згідно частини другої статті 86 Закону № 889 з 31.01.2022, тобто в інший строк ніж позивач вказує в заяві про звільнення», – йдеться в рішенні суду.



При звільненні їй виплатили лише заробітну плату за січень у розмірі 35 тисяч гривень, а премії та інші надхоження на суму 66 тисяч гривень – не виплатили відразу, через зміну керівника, але станом на 1 червня, ніяких фінансових заборгованостей перед Світланою Савчук ГУ ДПС Волині вже не мало.



Суддя Волинського окружного адмінсуду Фелікс Волдінер скасував наказ про звільнення Світлани Савчук. Рішення поки що не набуло чинності. Державна податкова служба вже подала апеляцію, щоправда Восьмий апеляційний адміністративний суд поки залишив її без руху, оскільки податківці вчасно не сплатили судового збору. Але вони ще можуть це виправити.



Якщо Світлана Савчук виграє і в апеляції, то після поновлення на посаді їй змушені будуть виплатити середній заробіток за час вимушеного прогулу в розмірі 302 тисяч 160 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишня начальниця Головного управління Державної податкової служби у Волинській областівиборола право обіймати свою посаду через суд. Вона переконує, що заяву на звільнення писала під тиском та без дати.Відповідне рішення ухвалив Волинський окружний адміністративний суд 8 серпня, пише Сила Правди. 28 лютого ексочільниця податкової Волині звернулася до суду з проханням скасувати наказ про її звільнення, поновити її на посаді, виплатити заробітну плату у сумі 66 тисяч гривень на місяць, стягнути з податкової 35 тисяч за час вимушеного прогулу.Світлану Савчук звільнили за згодою сторін 31 січня. Жінка переконує, що заяву її змусили написати під тиском, текст диктували, а дату попросили не ставити посилаючись на «довіру» до керівництва Державної податкової служби України.«Дослідивши наявну в матеріалах справи заяву Світлани Савчук про звільнення її із займаної посади, суд встановив, що позивач просить звільнити її за угодою сторін з 01.02.2022. Водночас, оскаржуваним у справі наказом від 31.01.2022 № 85-о Світлану Савчук звільнено за угодою сторін, згідно частини другої статті 86 Закону № 889 з 31.01.2022, тобто в інший строк ніж позивач вказує в заяві про звільнення», – йдеться в рішенні суду.При звільненні їй виплатили лише заробітну плату за січень у розмірі 35 тисяч гривень, а премії та інші надхоження на суму 66 тисяч гривень – не виплатили відразу, через зміну керівника, але станом на 1 червня, ніяких фінансових заборгованостей перед Світланою Савчук ГУ ДПС Волині вже не мало.Суддя Волинського окружного адмінсуду Фелікс Волдінер скасував наказ про звільнення Світлани Савчук. Рішення поки що не набуло чинності. Державна податкова служба вже подала апеляцію, щоправда Восьмий апеляційний адміністративний суд поки залишив її без руху, оскільки податківці вчасно не сплатили судового збору. Але вони ще можуть це виправити.Якщо Світлана Савчук виграє і в апеляції, то після поновлення на посаді їй змушені будуть виплатити середній заробіток за час вимушеного прогулу в розмірі 302 тисяч 160 гривень.

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