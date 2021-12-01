З жовтня в Україні зросте мінімальна зарплата





Про це повідомили в матеріалі



З початку жовтня в Україні розмір мінімальної зарплати становитиме 6700 грн (її підвищили на 200 грн з 6500 грн). Таке рішення ухвалили ще в минулому році при затвердженні держбюджету. Разом з цим варто зауважити, що такий рівень мінімалки залишатиметься незмінним до 2024 року.



Крім того, восени не очікується масове підвищення зарплат. Роботодавці обережно ведуть справи у бізнесі через мінливість ситуації на фронті, ескалацію війни тощо, тому обмежують інвестиції й не працевлаштовують нових співробітників.



"Деякі представники бізнесу відкладали активності до бізнес-сезону. Але чи значним буде пожвавлення, наскільки помітно воно позначиться на кількості вакансій, говорити зарано", – зазначила експертка ринку праці Руслана Березівська.



Утім, імовірно, восени зросте кількість вакансій у сферах маркетингу й реклами, а також підвищать зарплати працівникам, на яких тримається компанія, до рівня січня 2022.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні з 1 жовтня збільшать розмір мінімальної зарплати. Водночас роботодавці не поспішатимуть збільшувати оклад для робітників через нестабільну ситуації з бізнесом.Про це повідомили в матеріалі Obozrevatel З початку жовтня в Україні розмір мінімальної зарплати становитиме 6700 грн (її підвищили на 200 грн з 6500 грн). Таке рішення ухвалили ще в минулому році при затвердженні держбюджету. Разом з цим варто зауважити, що такий рівень мінімалки залишатиметься незмінним до 2024 року.Крім того, восени не очікується масове підвищення зарплат. Роботодавці обережно ведуть справи у бізнесі через мінливість ситуації на фронті, ескалацію війни тощо, тому обмежують інвестиції й не працевлаштовують нових співробітників."Деякі представники бізнесу відкладали активності до бізнес-сезону. Але чи значним буде пожвавлення, наскільки помітно воно позначиться на кількості вакансій, говорити зарано", – зазначила експертка ринку праціУтім, імовірно, восени зросте кількість вакансій у сферах маркетингу й реклами, а також підвищать зарплати працівникам, на яких тримається компанія, до рівня січня 2022.

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